"Une guerre oubliée": la journaliste Anne-Fleur Lespiaut a enquêté sur le conflit au nord du Mali

Le conflit dans le nord du Mali oppose le Front de Libération de l'Azawad au pouvoir malien et ses supplétifs russes. C'est le thème du documentaire "Mali : la résistance contre Wagner" d'Anne-Fleur Lespiaut, invitée de TV5MONDE ce lundi 30 juin.

Un aperçu inédit et saisissant de la situation complexe dans le nord du Mali. Diffusé sur la plateforme d'Arte, le documentaire Mali : la résistance contre Wagner" d'Anne-Fleur Lespiaut, correspondante pour TV5MONDE et France 24 met en lumière les dynamiques de pouvoir et les luttes qui se déroulent dans cette région souvent oubliée par les médias internationaux.

"Des zones noires de l'information"

Anne-Fleur Lespiaut est la première journaliste étrangère à avoir pu accéder à la zone de l'Azawad, une région en proie à des conflits intenses. Son documentaire suit les combattants du Front de Libération de l'Azawad (FLA), une coalition créée le 30 novembre 2024 par des groupes séparatistes touareg. Ils ont pour objectif la création d'un État indépendant.

Cette région, appelée Azawad, est habitée par diverses communautés, dont les Touaregs, et est le théâtre de tensions depuis plus de 50 ans.

J'ai une pensée pour mes confères maliens pour qui il est extrêmement difficile de raconter cette guerre qui est oubliée. Il est absolument impossible de se rendre sur le terrain dans le nord et le centre du Mali. Anne-Fleur Lespiaut, journaliste

"Ces zones -là sont devenues des zones noires de l'information et j'avais envie, parce que je connais les victimes de ce conflit, d'essayer de documenter, de raconter ce qui s'y passe", ajoute Anne-Fleur Lespiaut.

Les enjeux du conflit

Le FLA a pour objectif principal l'indépendance de l'Azawad, mais leur lutte est aussi devenue une question de survie. Depuis septembre 2023, l'armée malienne, soutenue par le groupe paramilitaire russe Wagner, a intensifié ses opérations dans le nord du Mali, commettant des violences contre les populations civiles.

Le documentaire d'Anne-Fleur Lespiaut met en lumière ces exactions et la résistance des combattants du FLA, qui ont remporté une victoire significative à Tinzawaten, à la frontière algérienne, malgré leur infériorité numérique et matérielle.

Pour eux (le FLA), cette lutte est devenue une question de survie puisque depuis septembre 2023, l'armée malienne accompagnée par ses supplétifs russes, du groupe paramilitaire Wagner, mène une offensive dans le nord du Mali et commence à commettre des violences et des exactions contre les populations civiles. Anne-Fleur Lespiaut

Un contexte géopolitique complexe

Le documentaire explore également la complexité des alliances et des rivalités dans la région. Les populations locales ne soutiennent pas toutes le FLA, certaines sont alignées avec la junte de Bamako ou des groupes djihadistes comme Al-Qaïda et l'État islamique, qui contrôlent une grande partie du territoire malien.

La situation est exacerbée par l'arrivée de Wagner, qui a renforcé l'armée malienne avec des équipements militaires fournis par la Russie et la Turquie.

Un changement de stratégie russe ?

Récemment, le remplacement de Wagner par Africa Corps a été annoncé, mais pour le FLA, cela ne change rien sur le terrain. Les combattants d'Africa Corps incluent d'anciens membres de Wagner, et les pratiques violentes pourraient persister.

Cependant, certains militaires maliens espèrent que ce changement entraînera une réduction des exactions et un respect accru des conventions internationales.

La stratégie russe au Sahel, et particulièrement au Mali, semble être celle de la terre brûlée, visant à pousser les populations à l'exil. Cette approche, cependant, s'avère contre-productive, alimentant la soif de vengeance des victimes et exacerbant les tensions.