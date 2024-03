TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 5 s

UNICEF : alerte sur les mutilations génitales en nombre croissant

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

L'excision est une pratique qui fait de plus en plus de victimes dans le monde, selon l'UNICEF. On compterait en effet plus de 230 millions de filles et de femmes ayant subi une excision ou une mutilation génitale. Le chiffre est en forte hausse ces dernières années.