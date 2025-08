Vers un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu ? La coalition Lamuka prône le "dialogue entre Congolais"

Ce serait un retournement politique majeur. Martin Fayulu, finaliste malheureux de l'élection présidentielle de 2019 face à Félix Tshisekedi, pourrait se rapprocher du pouvoir actuel. Les deux hommes se sont rencontrés le 6 juin dernier. Prince Epenge, porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka, le mouvement de Martin Fayulu, milite pour un dialogue politique entre les Congolais.

Selon Prince Epenge, la RDC est confronté à trois crises majeures : sécuritaire, politique et sociale. La crise sécuritaire est la plus médiatisée, mais la contestation des institutions politiques et l'appauvrissement de la population sont également préoccupants.

Nous réclamons un dialogue entre congolais

Pour résoudre ces crises, Prince Epenge insiste sur la nécessité pour les Congolais, de se réunir autour d'une table, de se dire la vérité, de se réconcilier et de pacifier le pays.

Avec des élections générales prévues dans 30 mois, la RDC doit aborder ces échéances avec sérénité. La Lamuka refuse de parler d'alliance, mais prône un dialogue entre Congolais. Le rapprochement entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, bien que surprenant pour certains, est perçu comme un effort pour le pays par d'autres.

D'anciens membres des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des policiers qui se seraient rendus aux rebelles du M23 arrivent à Goma, au Congo, le 23 février 2025. AP Photo/Moses Sawasawa



Quelle place pour Lamuka

Si un remaniement gouvernemental est attendu en RDC, la participation de Lamuka est-elle encore incertaine. Elle dépendra de certaines conditions. La coalition est ouverte à la discussion, mais elle attend des réponses claires sur les objectifs d'un éventuel gouvernement d'ouverture.

Le plus important pour la coalition de la Lamuka, c'est que certaines vérités soient dites

La situation sécuritaire dans l'est du pays reste catastrophique, avec des millions de déplacés internes et une insécurité alimentaire alarmante. Les accords signés à Doha et Washington sont considérés comme des motifs d'espoir, mais insuffisants. Prince Epenge appelle à consolider ces accords par un dialogue national, afin de résoudre durablement et irréversiblement les crises auxquelles la RDC est confronté.

La liberté de la presse en péril

Il n'y a pas de démocratie sans média, sans journaliste Prince Epenge - Porte-parole de Lamuka

La liberté de la presse en RDC est une préoccupation majeure. Le récent assassinat d'un journaliste à l'est du pays a suscité une vive indignation. Prince Epengué souligne l'importance des médias, affirmant qu'il n'y a pas de véritable démocratie sans journalistes. Il appelle, à une enquête indépendante pour faire la lumière sur cet incident tragique.