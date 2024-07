Vers une rupture définitive entre la Cédéao et l'AES ?

Assiste-t-on à la rupture définitive entre la Cédéao et l'AES ? Après la création de leur nouvelle alliance, Bamako, Niamey et Ouagadougou affirment que leur retrait de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest est désormais "irréversible". Une rupture qui peut voir des conséquences graves pour la région et les populations des 3 pays, rappelle Abuja.