Vidéo - après les inondations, la colère des sinistrés en RDC

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 2 minutes 35 secondes

Plus d'un mois après les inondations qui ont submergés les localités de Bushushu et Nyamukubi dans le Sud Kivu en RDC, plus de 2500 personnes sont toujours portées disparues. Des centaines de cadavres sont toujours enfouis sous les coulées de boue et une partie des aides seraient détournée. Les habitants, livrés à eux-mêmes, sont exaspérés.