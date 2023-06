Vidéo - Au Nigeria, la hausse du carburant touche artisans et employés

Le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a appelé lundi 12 juin, les habitants à faire preuve de patience et accepter des "sacrifices". Avec la suppression des subventions sur le carburant, les prix de l'essence, des transports et des denrées alimentaires, ont explosé. Les artisans ont de plus en plus de mal à maintenir leur prix et se posent des questions quant à leur avenir.