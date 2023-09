Visas : des Européens au Burkina Faso critiquent les mesures prises par Paris

Depuis le 7 Août dernier, la France ne délivre plus aucun visa depuis le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Des citoyens français et européens présents au Burkina Faso ont adressé une lettre ouverte aux autorités françaises. Depuis Ouagadougou entretien avec un des signataires, Gery Barbot, ressortissant français.