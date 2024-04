Zimbabwe : une sécheresse aggravée par le phénomène El Nino

Selon les Nations unies, plus de 13 millions de personnes en Afrique australe manquent de nourriture. Le Zimbabwe est le troisième pays à déclarer l'état de catastrophe naturelle, après la Malawi et la Zambie, en lien avec la sécheresse. En cause : le réchauffement climatique induit par l'homme, et aggravé par le phénomène El Nino.