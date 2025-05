Violences en Libye: la Turquie évacue 82 de ses ressortissants

La Turquie a évacué 82 de ses ressortissants de la capitale libyenne, Tripoli, après plusieurs jours de combats meurtriers entre groupes armés, a indiqué une source du ministère des Affaires étrangères à Ankara.

Ces "82 citoyens, qui voulaient retourner en Turquie, ont été aidés dans leur départ de Libye et ont été autorisés à rentrer chez eux", en raison du conflit et de l'"insécurité" qui ravage la Libye depuis plusieurs jours, a déclaré cette source vendredi soir.

Jeudi, l'ambassade de Turquie à Tripoli avait indiqué sur Facebook qu'elle se préparait à évacuer ses ressortissants par autocar de Tripoli vers Misrata, à environ 200 kilomètres à l'est de la capitale libyenne, puis par un vol Turkish Airlines de Misrata vers Istanbul.

Le ministère n'a pas fourni de détails sur les personnes rapatriées et n'a pas précisé si d'autres vols étaient prévus.

La violence a éclaté à Tripoli lundi soir entre les forces loyalistes et de puissants groupes armés que le gouvernement tente de démanteler.

Les violents affrontements de ces derniers jours ont fait "au moins" huit morts civils, selon la Mission de l'ONU en Libye (Manul), et ont entraîné une paralysie presque complète du trafic aérien.

Bien qu'un calme relatif soit revenu à Tripoli vendredi, la situation reste très volatile.

La Turquie, qui soutient le gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah, a appelé mercredi à une trêve et a déclaré qu'elle "surveillait de près" la situation.

Minée par les divisions depuis la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux exécutifs parallèles: celui de M. Dbeibah dans l'ouest reconnu par l'ONU, et un autre dans l'est affilié au maréchal Khalifa Haftar.