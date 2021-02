Virus: l'Ouganda va rouvrir ses écoles, acquérir des vaccins, promet le gouvernement

L'Ouganda a annoncé mardi la réouverture de ses écoles, fermées depuis près d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, et dévoilé un programme de vaccination contre cette maladie.

Le gouvernement a "approuvé les recommandations visant à rouvrir les institutions éducatives" pour tous, a déclaré Dennis Katungi, son porte-parole. Depuis décembre, seul un petit nombre d'écoliers du primaire avaient été autorisés à revenir en classe.

Certains écoliers en dernière année de primaire vont d'abord reprendre les cours, tandis que les autres classes ouvriront à partir du 6 avril en "assurant le respect" de la distanciation sociale, a expliqué M. Katungi.

Les écoles maternelles vont rester fermées, et les universités rouvriront également par phases.

L'Ouganda avait fermé ses écoles en mars 2020 alors que le coronavirus se diffusait en Afrique de l'Est. Plus de 15 millions d'écoliers sont alors rentrés chez eux selon l'Unicef, l'agence de l'Onu chargée de l'enfance.

Le pays a enregistré 39.606 cas et 325 morts du Covid-19 selon les chiffres officiels du ministère, qui ont gonflé en fin d'année 2020 avant de se tasser début 2021.

Le gouvernement a également annoncé mardi l'achat de 18 millions de doses du vaccin AstraZeneca produit par l'Institut Serum, en Inde. Aucune date n'a été fournie sur leur arrivée en Ouganda.

Ces doses seront destinées en priorité aux personnes âgées de plus de 50 ans et aux travailleurs essentiels, tels les personnels de santé, les agents de sécurité et les instituteurs.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que l'Ouganda pourrait recevoir quelque 3,55 millions de doses du vaccin AstraZeneca via l'initiative Covax, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), "d'ici fin février ou mars 2021".

Une troisième tranche de vaccins est attendue via l'initiative de l'Union africaine (UA), selon le communiqué, qui ne fournit aucun détail supplémentaire.

Le mois dernier, l'Ouganda a tenu malgré la pandémie des élections présidentielle et législatives, au terme d'une campagne électorale violente et marquée par des interdictions de rassemblement justifiées par le coronavirus.