Wagner au Mali, Kamto au Cameroun, l'Afrique et la Conférence des Nations unies sur l'océan

🌍 L'actu en bref

🇲🇱 Forbidden Stories, Le monde et des médias partenaires révèlent comment le groupe paramilitaire russe Wagner a séquestré, torturé et tué des centaines de civils maliens pendant trois ans. Six bases militaires auraient été utilisées à cet effet, de manière secrète.

Cette photographie non datée, fournie par l'armée française, montre trois mercenaires russes dans le nord du Mali. (Armée française via AP)

🇲🇱 Le chef du pouvoir militaire au Mali, le général Assimi Goïta, pourrait rester président jusqu’en 2030 sans passer par les urnes, grâce à un projet de loi adopté par le conseil des ministres.

Le Général Assimi Goita, président de la Transition au Mali. © Capture d'écran, page Facebook du gouvernement malien

🇬🇳 En marge du somme de l'UNOC3, la Guinée a signé un accord de financement de 128 millions de dollars, destiné à booster le secteur halieutique national. Fatima Camara, ministre guinéenne de la Pêche et de l'Économie maritime nous en a parlé sur le plateau du JTA.

Chargement du lecteur...

🇹🇬 Deux grands partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile demandent ce 12 juin la "démission" de Faure Gnassingbé. Cet appel à la "désobéissance" intervient une semaine après des manifestations de jeunes contre le pouvoir.

Le président Faure Gnassingbé lors du sommet sur l'IA à Kigali, au Rwanda, le 3 avril 2025. © AP Photo/Yuhi Irakiza

📺 Dans le JTA

🇸🇳 Lutter contre la désinformation et les discours de haine sur le continent africain est un défi majeur. Pour en parler, nous sommes en direct avec Azil Momar Lô, journaliste, fact-checker et formateur au bureau francophone d'Africa Check à Dakar.

Chargement du lecteur...

En marge de la Conférence des Nations unies sur l'Océan à Nice, un sommet "L'Afrique pour l'Océan" est organisé. L'objectif est de stimuler les opportunités offertes par les ressources océaniques.

Chargement du lecteur...

🇩🇿 Armes chimiques, grottes empoisonnées, silences militaires... C'est un pan de l'histoire coloniale de la France resté dans l'ombre. "Algérie, sections armes spéciales" est un documentaire signé de notre invitée, Claire Billet, qui révèle une guerre invisible et illégale menée par l'armée française.

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

💻 Sur notre site

🇨🇲 Candidat désigné pour la présidentielle d’octobre prochain au Cameroun par l’Alliance politique pour le changement (APC), l’opposant Maurice Kamto, de retour au Cameroun après une tournée politique à l’étranger, a été empêché par les autorités locales de rencontrer ses partisans à Douala, ce dimanche 8 juin. Il a finalement été accueilli en héros le lendemain, à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Les partisans du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), attendant leur leader, Maurice Kamto, au siège régional du parti, à Douala, au Cameroun, le 8 juin 2025. © D.R.

🇿🇦 Le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales en Afrique du Sud s'élève désormais à 49 morts, dont quatre enfants dans un bus scolaire, a indiqué le gouvernement local.

Des femmes lavent leur linge le long de la rivière, à côté d'une voiture emportée par les inondations à Mthatha, en Afrique du Sud, le jeudi 12 juin 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)

🇧🇮 Le parti au pouvoir depuis 2005 a remporté tous les sièges lors des législatives du 5 juin au Burundi, a annoncé mercredi 11 juin la commission électorale burundaise (Ceni). Le scrutin est entaché d'irrégularités selon des observateurs et des opposants.

Vote lors des élections législatives burundaises à l'école primaire Musama, à Gitega, au Burundi, le 5 juin. AP/ Berthier Mugiraneza.

📚L’instant culture