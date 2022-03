Wagner, le groupe de sécurité russe, est-il présent au Soudan ?

"Au Soudan, le groupe Wagner mène des activités illicites en rapport avec l'extraction de l'or." C'est ce qu'ont affirmé des diplomates de la Norvège, du Royaume-Uni, et des États-Unis dans un article conjoint publié par un média local dans lequel ils critiquent l'invasion russe de l'Ukraine.

"Les activités du groupe compromettent la bonne gouvernance et le respect de l'État de droit pour lesquels le peuple soudanais se bat depuis la révolution", estiment les trois diplomates occidentaux en faisant référence à la révolte populaire qui a conduit à la chute du dictateur Omar el-Béchir en avril 2019.



"Il est surprenant et déplorable de voir que les auteurs de l'article (...) tentent délibérément de lier le Soudan au conflit en Ukraine", a réagi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué mardi.



Il a "nié complètement" les allégations à propos de "la présence de la société de sécurité russe au Soudan et des activités d'entraînement, d'exploitation minière, et autres activités contraires à la loi".



Sous le dictateur Omar el-Béchir, la Russie était l'unique pourvoyeur d'armes du pays, alors soumis à un strict embargo international.

Accords en 2017 avec la Russie sur l'extraction d'or



En 2017, Béchir et le président russe Vladimir Poutine ont conclu des accords d'extraction d'or et négocié la construction d'une base navale sur la mer Rouge, selon le European Council on Foreign Relations (ECFR).



La Russie est accusée depuis des années de recourir à des paramilitaires privés et de les déployer sur des terrains de conflit, en Syrie comme en Centrafrique ou au Mali.



En juillet 2020, le Trésor américain annonçait des sanctions contre Yevgeny Prigozhin, citoyen russe qui passe pour le patron des mercenaires de Wagner, l'accusant "d'exploiter les ressources naturelles du Soudan pour son enrichissement personnel".



Après 25 ans d'embargo, le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, commençait à peine à entrevoir des lendemains meilleurs. Mais le putsch d'octobre l'a replongé dans l'isolement économique et y a aggravé la pauvreté selon des experts.



Le numéro deux du pouvoir militaire, Mohammed Hamdane Daglo dit Hemedti, figure du régime de Béchir et chef des très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), s'est rendu à Moscou le 23 février, à la veille de l'invasion russe de l'Ukraine.



Des milliers de Soudanais manifestent chaque semaine pour dénoncer la répression mais aussi la mainmise des militaires sur la politique et l'économie