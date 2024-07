Yehia Elderaa : "Les équipes africaines de handball sont de plus en plus compétitives"

Il est l'une des forces de la sélection égyptienne de handball. Le meneur Yehia Elderaa espère porter haut les couleurs de l'Egypte et du continent dans ce tournoi masculin de handball. Les pharaons doivent s'extraire de ce groupe de la mort pour aller plus loin. Ils vont affronter les champions en titre, la France et les vice-champions olympiques, le Danemark. Entretien.

TV5MONDE : Vous vous êtes imposés contre la Hongrie, 35 à 32. Vous avez très bien commencé en menant de 8 buts et les Hongrois sont progressivement revenus en seconde mi-temps.

Yehia Elderaa : Le premier match d'un tournoi olympique est toujours stressant. Nos difficultés sont normales. La Hongrie est une équipe forte, capable d'aller agresser l'adversaire. Le handball, c'est un combat qui dure 60 minutes. Il faut vraiment croire en soi. Le match s'est joué sur un rythme très rapide dès les premières minutes du match. La Hongrie est une équipe capable de battre n'importe quelle équipe.

TV5MONDE : l'Egypte joue dans ce que l'on appelle le "groupe de la mort" où se trouvent le champion olympique, la France, mais également le vice-champion olympique, le Danemark.

Yehia Elderaa : Oui, le prochain match est contre le Danemark. Mais nous sommes dans un groupe très difficile. Mais nous prenons les matchs les uns après les autres. Ce match contre la Hongrie est une première étape et nous allons fêter d'abord cette victoire. Nous avons gagné aujourd'hui mais nous avons encore beaucoup de choses à régler dans notre jeu. Tout n'a pas été parfait. La phase de groupe va être longue. Mais nous croyons en nous. Le Danemark est un challenge important pour nous. C'est une certitude.

TV5MONDE : Que pensez-vous du niveau affiché par l'équipe de France, que vous allez affronter dans cette phase de groupe ?

Que dire ? L'équipe de France fait partie des meilleures équipes du monde depuis une quinze ans, depuis des décennies, depuis des siècles... Ils sont talentueux. Ils ont confiance en eux. Ils vont rester eux-mêmes avec leur force de caractère. Mais nous nous devons être exigeants envers nous mêmes. Nous pouvons aller plus loin de ce que nous pouvons faire actuellement.

TV5MONDE : L'Egypte est championne d'Afrique en titre. Où en est le développement du handball sur le continent ?

Les équipes africaines sont de plus en plus compétitives ces dernières années et je ne parle pas seulement de l'Egypte. L'Angola et la Tunisie sont des équipes qui comptent sur la scène mondiale du handball. Le Cap-Vert, l'Algérie aussi sont des équipes présentes. Nous sommes tous très fiers de représenter le continent. Et en Egypte, au Caire, nous sommes très suivis pour ces Jeux olympiques.