Zakaria Abdillahi - prÃ©sident de la LDH : "A Djibouti, la dÃ©mocratie n'a pas encore pris le chemin de la rÃ©alitÃ©"

"A Djibouti, la démocratie n'a pas encore pris le chemin de la réalité. Depuis une quarantaire d'années, sinon plus, c'est la même famille qui règne. Aujourd'hui, les partis politiques, les associations sont interdits. Il y a des partis d'opposition mais le problème, c'est que c'est le président de la République qui décide (...)"



"Les partis d'opposition qui bénéficient encore d'une certaine légalité au sens constitutionnel du terme, ont fait une coalition pour participer aux élections dans un contexte extrêmement difficile. Ils ont gagné haut la main, mais le président de la République en a décidé autrement (...)"



"Une alternance politique est possible. Mais le pouvoir est verrouillé depuis 40 ans (...)"



"Aujourd'hui, on ne veut pas d'hommes libres à Djibouti."