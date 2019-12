Zambie: le musicien et opposant Pilato libéré sous caution

Le chanteur et militant anti-corruption zambien Chama Fumba, plus connu sous le nom de Pilato, qui avait été arrêté samedi pour avoir participé à un rassemblement public non autorisé, a été libéré sous caution et a assuré mardi que son moral était intact.

Pilato avait été arrêté à Livingstone, dans le sud de la Zambie, et a été remis en liberté après avoir payé une caution lundi soir.

"Mon moral n'est pas atteint (...) Je ne suis pas intimidé. Je me suis engagé à voir advenir une meilleure Zambie", a déclaré le musicien à l'AFP mardi.

Pilato avait été arrêté en compagnie d'un autre homme, non identifié, à l'extérieur d'une église catholique pendant un meeting dénonçant la corruption gouvernementale, selon des témoins ayant requis l'anonymat.

Sa première comparution devant un tribunal est prévue le 13 janvier. S'il est reconnu coupable de "rassemblement illégal", il encourt jusqu'à cinq ans de prison.

Critique régulier du pouvoir, Pilato avait été brièvement arrêté pour avoir manifesté en septembre 2017 devant le parlement pendant que le ministre des Finances présentait son projet de loi de finances pour 2018.

Les manifestants dénonçaient notamment l'achat prévu de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix à leurs yeux aussi extravagant que suspect d'un million de dollars chacun.

Le musicien a affirmé qu'il poursuivrait sa campagne pour plus de transparence dans les activités gouvernementales.

"Je veux que le peuple zambien sache que le système de gouvernance s'est effondré et donc je continuerai à parler des maux" du pays, a-t-il déclaré.

Le président Edgar Lungu et des hauts responsables du gouvernement ont été mis en cause pour leur rôle dans un trafic de bois de rose par une ONG écologiste basée à Londres, Environmental Investigation Agency (EIA).

Au pouvoir depuis 2015, M. Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire et de chercher à consolider son pouvoir en vue des élections en 2021.