"107 jours": Kamala Harris va raconter dans un livre sa campagne express de 2024

Kamala Harris salue devant la presse avant d'embarquer dans l'avion vice-présidentiel Air Force Two, à l'aéroport de Pittsburgh (Pennsylvanie), le 25 septembre 2024

L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé jeudi la parution en septembre d'un livre, intitulé "107 Days" ("107 jours"), où elle doit détailler "les coulisses" de sa campagne présidentielle de 2024, menée au pas de charge et finalement perdue face à Donald Trump.

"Il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé ma campagne pour devenir présidente des Etats-Unis; 107 jours à parcourir le pays, à se battre pour notre avenir - la campagne présidentielle la plus courte de l'histoire moderne" des Etats-Unis, explique Kamala Harris dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Le livre, publié par les éditions Simon & Schuster, paraîtra le 23 septembre aux Etats-Unis.

Première femme à accéder à la vice-présidence américaine en 2021, elle avait été propulsée candidate du Parti démocrate à l'élection de 2024 après l'abandon de Joe Biden en juillet. Le président, âgé alors de 81 ans, avait été contraint de renoncer à ses espoirs de réélection en raison d'inquiétudes pressantes sur son état de santé.

Kamala Harris dit avoir écrit son livre "avec sincérité et introspection", et promet "un récit des coulisses de ce parcours" de campagne.

L'ancienne sénatrice de Californie avait déjà annoncé mercredi qu'elle ne serait pas candidate en 2026 au poste de gouverneur de cet Etat, le plus peuplé du pays. Mais une nouvelle candidature à la Maison Blanche en 2028 n'est pas à exclure, selon la presse américaine.

Dans sa vidéo, elle explique qu'une "vérité" s'est imposée à elle: "Parfois, le combat prend un certain temps". Une déclaration qui devrait alimenter la machine à rumeurs sur son avenir politique.

Alors qu'elle avait quasi disparu du débat public après sa défaite face à Donald Trump, Kamala Harris marque donc son retour.

La démocrate fera également jeudi soir une apparition dans le "Late Show" de Stephen Colbert, l'un des talk-shows phares de la télévision américaine. La chaîne CBS a récemment annoncé qu'elle déprogrammerait l'an prochain, officiellement pour raison économique, cette émission, dont l'animateur est un critique notoire de Donald Trump.

Une autre figure de la Maison Blanche sous Joe Biden, la porte-parole Karine Jean-Pierre, avait également annoncé début juin la parution à venir d'un livre, intitulé "Indépendante". Elle avait aussi annoncé quitter le Parti démocrate, qu'elle accuse d'avoir "trahi" son ancien patron Joe Biden.