150 auteurs invités au festival Étonnants Voyageurs en juin

Cent-cinquante auteurs participeront cette année à la 32e édition des Etonnants voyageurs, festival international du livre et du film de Saint-Malo, du 4 au 6 juin, avec comme invité d'honneur l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov, ont annoncé mardi les organisateurs.

Il s'agit de la première édition en public du festival depuis le décès de son fondateur, l'écrivain Michel Le Bris, en janvier 2021. Organisé conjointement par l'association Étonnants Voyageurs et la Ville de Saint-Malo, le festival Étonnants Voyageurs retrouvera son public après deux années de crise sanitaire.

L'édition 2022 aura pour thème principal "ré-enchanter le monde", a annoncé l'organisation du festival, et s'interrogera notamment sur le pouvoir de la littérature face à l'actualité. La crise humanitaire en Afghanistan, le rapport des humains à la nature ou encore l'évolution de la francophonie sont autant d'enjeux actuels qui feront l'objet d'événements.

En tout, ce sont 150 invités issus de 35 pays qui seront réunis pendant ce week-end, dont la Franco-marocaine Leïla Slimani, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, le journaliste et écrivain cubain Leonardo Padura, la Franco-canadienne Nancy Huston ou encore l'auteur australien Richard Flanagan.

Au programme, plus de 220 événements dont des rencontres, des expositions, des projections de films et un salon du livre se dérouleront dans divers lieux de Saint-Malo. Nouveauté cette année, deux soirées cinéma seront organisées, combinant projections et rencontres.

En amont du festival, deux journées dédiées au public scolaire mettront la jeunesse bretonne à l'honneur. Le festival remettra enfin plusieurs prix, dont le Prix Robert Ganzo de poésie et le Grand Prix de l'Imaginaire.

Créé en 1990, le festival Étonnants Voyageurs a connu plusieurs déclinaisons internationales, dont Haïfa (Israël) en 2008 et Brazzaville (Congo) en 2013. Lors des éditions précédentes à Saint-Malo, l'événement avait accueilli jusqu'à 60.000 visiteurs selon les organisateurs.