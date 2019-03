20e Printemps du cinéma: 4 euros la séance du 17 au 19 mars

Les acteurs Ramzy Bedia, Camélia Jordana, Doria Tillier et Guillaume de Tonquédec comptent parmi les ambassadeurs du 20e Printemps du cinéma, qui proposera un tarif unique de 4 euros la séance du 17 au 19 mars.

Pendant trois jours, tous les films et toutes les séances (hors majoration pour les films en 3D et Imax) sont concernés par cette opération annuelle, souligne la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

L'an dernier, le Printemps du cinéma a attiré près de 3,2 millions de spectateurs, un record depuis dix ans. Le précédent datait de 2008 avec 3,5 millions d'entrées, une année marquée par la sortie de "Bienvenue chez les Ch'tis" de Dany Boon.

Premier parc de salles de cinéma en Europe, la France compte 5.909 écrans dans 2.046 cinémas.

"Avec 200,5 millions d'entrées enregistrées en 2018, le cinéma demeure le premier divertissement culturel des Français. Les salles de cinéma sont des lieux d'expériences collectives et d'émotions partagées, essentielles au vivre ensemble au coeur de la cité", rappelle Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.

Du 13 au 19 mars, les cinéphiles sont invités aussi à participer à la troisième édition de la Fête du court métrage qui proposera en France et à l'étranger de découvrir une sélection d'oeuvres de ce genre cinématographique, "lieu unique de renouvellement des écritures, espace de tous les possibles où se découvrent et s'exercent les nouveaux talents et dans lequel la liberté des créateurs s'exprime de manière éclatante", souligne le Centre national du Cinéma (CNC).

Toutes les régions sont concernées avec plus de 6.000 sites de projection (cinémas, médiathèques, écoles, hôpitaux, associations, bibliothèques, mairies...) dans trente villes ambassadrices dont Angoulême, Saint-Brieuc, Lyon, Marseille, Avignon, Brive... (Programme complet sur www.lafeteducourt.com).

