30% des internautes français utilisent la vidéo sur abonnement (étude)

30% des internautes français âgés de 6 ans et plus ont utilisé un service de vidéo en ligne sur abonnement (SVoD) ces douze derniers mois, un phénomène tiré par le développement très rapide de Netflix et d'Amazon dans l'Hexagone, d'après une étude de Médiamétrie publiée lundi.

Dans son baromètre semestriel de la SVoD, l'institut spécialisé dans la mesure d'audience estime désormais à 13,6 millions les personnes en France "qui regardent séries, films, documentaires ou encore dessins animés via une offre de vidéos payantes par abonnement".

"La SVoD est en train de se démocratiser à un rythme rapide", avec 50% des Français qui sont en mesure de citer spontanément une plateforme (soit 19 points de plus qu'il y a six mois), a expliqué à l'AFP Marine Boulanger, directrice du pôle "cinéma et divertissement" de Médiamétrie. Et désormais, les utilisateurs utilisent en moyenne 1,4 plateforme de SVoD.

Ce phénomène reste tiré par le succès des plateformes américaines Netflix et Amazon Prime Video, qui arrivent en tête du trio des services les plus utilisés par les internautes français, devant CanalPlay (service de Canal+).

Netflix a enrichi ces derniers temps son catalogue en matière de films et de dessins animés, ce qui l'a sans doute aidé à élargir son public, note Mme Boulanger, tandis qu'Amazon a réussi une percée "assez vulgurante" en proposant Prime Video sans surcoût aux abonnés à son offre Prime, déjà nombreux en France.

Cependant, les acteurs français comme OCS (filiale d'Orange) et CanalPlay "résistent bien", assure Marine Boulanger, malgré "des effets d'annonce négatifs". Le patron de Canal+ Maxime Saada avait affirmé il y a quelques mois que CanalPlay était "terminé" et avait été "rayé de la carte" en raison d'entraves réglementaires imposées aux acteurs français du marché.

Le baromètre de Médiamétrie, réalisé du 19 juillet au 6 août auprès d'un panel représentatif de plus de 4.000 internautes, montre par ailleurs "une opposition assez nette entre les utilisateurs les plus jeunes, attirés par les séries, et les plus âgés, qui apprécient davantage les films", souligne Marine Boulanger : les séries drainent 9 utilisateurs de la SVoD sur 10 chez les 15-34 ans, et les films 87% de ceux de 35 ans et plus.

Parmi les séries, pour une fois une oeuvre non-américaine domine le palmarès : c'est la série espagnole "La Casa de Papel" (disponible sur Netflix) "qui a le plus séduit les utilisateurs de SVoD" selon cette étude, devançant plusieurs programmes américains : "13 Reasons Why", "Game of Thrones", "Stranger Things", "Orange is the New Black", "The Walking Dead" et "Grey's Anatomy". Cependant, 6 utilisateurs sur 10 disent accorder de l'importance aux contenus français.

