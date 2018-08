40 ans de cinéma et de diversité à Douarnenez

En 1978, année de naissance du festival de cinéma de Douarnenez, la Bretagne bouillonne avec de nombreux mouvements sociaux... Quarante ans plus tard, ce festival s'est taillé la réputation de donner la parole à des cultures oubliées et aux problématiques sociales du monde entier.

"Il y avait en 1978 une espèce de convergence des luttes, ça foisonnait de partout", analyse Gérard Alle, administrateur du festival. A Douarnenez, port de pêche à la longue tradition ouvrière, "la MJC très active était menée par une équipe de cinéphiles qui s'est intéressée à la situation au Québec, alors en pleine effervescence politique et culturelle".

D'où la décision d'inviter des Québécois et de présenter leurs films. "Mais, dans l'idée des Bretons, c'était un one-shot. Sauf qu'ils attendaient 500 participants et qu'il y en a eu 3.000", relève le journaliste. Egalement écrivain, il vient de publier, avec Caroline Troin, programmatrice et co-directrice du festival pendant 20 ans, "Les yeux grands ouverts" aux éditions Locus Solus, pour célébrer "40 ans de cinéma et de diversité".

La confrontation avec les Québécois et leur rapport aux peuples premiers pique la curiosité des organisateurs. D'où une deuxième édition, en 1979, consacrée aux nations indiennes.

Ensuite, la planète entière a débarqué. Avec un flair - ou une baraka - déroutant dans la pertinence de la thématique retenue, pourtant déterminée plusieurs mois avant le festival.

En 1989, les "peuples de Chine et du Tibet" sont à l'honneur, quelques mois après la répression de Tian'anmen. L'édition 2016 est consacrée aux "peuples de Turquie", un mois après la tentative de coup d'Etat de juillet. 2017 se penche sur le concept de "frontières" et, donc, de migrations, une question qui envahit le débat européen.

Les peuples berbères (1994), le Yiddishland (1999), les Roms et tsiganes (1983 et 2013) ont aussi eu leur édition. Mais, pour Gérard Alle, l'une des plus marquantes reste celle de 1991, consacrée aux Aborigènes d'Australie: "C'est un autre univers, une autre spiritualité, il s'est passé quelque chose de très fort cette année-là".

Ce qui fait la spécificité du festival associatif, estime l'administrateur, "c'est que ça joue +collectif+, avec plus de 300 bénévoles. Les invités sont logés chez l'habitant. Surtout, les organisateurs vont sur le terrain avant chaque édition et la programmation se définit d'abord à partir de rencontres humaines sur place et pas à distance, par internet".

Le festival, avec ses "palabres" et son "agora", ce sont aussi des heures de débat, "dans le désir de privilégier le témoignage".

Pour Gérard Alle, ces dix jours, jusqu'au 25 août, c'est une bouffée d'air: "On invente un monde fraternel. Et ça fait un bien fou!"