43 albums retenus dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême

Le comité de sélection du 47e festival de BD d'Angoulême qui aura lieu du 30 janvier au 2 février 2020 a présenté jeudi une sélection de 43 albums en lice pour ses prix dont le Fauve d'or du meilleur album de l'année.

Outre le Fauve d'or, le Festival d'Angoulême décerne cinq autres prix: prix spécial du jury, prix de la série, prix révélation, prix de l'audace et prix du public France Télévisions.

Les prix seront décernés le 1er février par un jury de 7 membres présidé cette année par l'autrice Marion Montaigne ("Tu mourras moins bête", "Dans la combi de Thomas Pesquet"...). Parmi les autres membres du jury figurent notamment la réalisatrice Noémie Lvosky et le chanteur Dominique A.

Sept autres albums ont été sélectionnés pour le prix du Patrimoine, six albums sont en lice pour le Fauve polar SNCF, huit albums sont en compétition pour le prix jeunesse (pour les enfants de 8 à 12 ans) et huit autres albums sont en lice pour le prix Jeunes adultes.

Au total, 72 albums sont en compétition.

Parmi les albums en compétition officielle, on trouve "Le loup" (Casterman) de Jean-Marc Rochette, récompensé mercredi par le prix Wolinski/Le Point et également en lice pour le prix des critiques de BD.

Figurent également dans la compétition officielle "Les Indes fourbes" (Delcourt) d'Alain Ayroles et Juanjo Guardino, "Le dernier Atlas" (Dupuis) de Gwen de Bonneval, Fabien Vehlmann, Fred Blanchard et Hervé Tanquerelle et "Préférence système" (Denoël Graphic) d'Ugo Bienvenu, trois albums en lice pour le prix Landerneau de la BD qui sera décerné lundi.

On trouve également dans la sélection officielle le nouveau Blueberry ("Amertume Apache", Dargaud), personnage mythique de la BD repris par Christophe Blain et Joann Sfar qui sortira en librairie le 6 décembre.

Le festival d'Angoulême sera la première manifestation de l'année de la BD.

2020 a été décrétée "année de la BD" par le ministère de la Culture.