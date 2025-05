51e Festival de Deauville: l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani présidera le jury

L'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani présidera le jury de la 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, du 5 au 14 septembre, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Enfant prodige du cinéma iranien", l'actrice "incarne, résiste et dégage aplomb, dignité et force, engageant son corps tout entier", écrit la direction du festival dans un communiqué, saluant "un symbole et un étendard de la liberté des femmes", qui a "endossé de si nombreuses causes et de si nombreuses figures de l'audace".

A 41 ans, l'actrice a connu une carrière riche et diversifiée, marquée par l'exil qui a suivi son apparition tête nue, sans hijab, lors de la promotion du film "Mensonges d'État" de Ridley Scott, en 2008. Menacée, l'actrice avait été contrainte de fuir l'Iran.

Réfugiée en France, pays dont elle obtient la nationalité, Golshifteh Farahani a poursuivi une carrière internationale et est apparue dans une quarantaine de films de tous genres, allant du blockbuster ("Pirates des Caraïbes") au film d'auteur ("Paterson", du réalisateur américain Jim Jarmusch).

Elle remporte une nomination dans la catégorie du meilleur espoir féminin aux Césars en 2014 pour le film "Syngué Sabour : Pierre de Patience" réalisé par Atiq Rahimi. En 2025, elle joue dans le dernier film de Julia Ducournau, "Alpha", en compétition pour la Palme d'or au 78e festival de Cannes.

"Artiste en exil, rebelle posant nue pour crier sa rage d'être enfermée, elle continue de s'engager activement dans les mouvements pour les droits des femmes en Iran", écrit aussi la direction du Festival de Deauville au sujet de la présidente du jury, qui a dénoncé avec constance la répression des femmes dans son pays natal depuis son bannissement.

En 2024, la 50e édition du festival normand avait été marquée par la présence de l'acteur Michael Douglas en invité d'honneur.