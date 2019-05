81e prix Albert Londres: appel à candidatures

Le 81e Prix Albert Londres, qui récompense le meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, et le Prix Albert Londres du livre seront remis en octobre, a annoncé mardi l'association dans son traditionnel appel à candidatures.

Créé en 1933 en hommage au journaliste français (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix récompense chaque année le meilleur reporter de presse écrite; depuis 1985, le meilleur reporter audiovisuel et depuis 2017 prix du meilleur "livre d'enquête et de reportage", à l'exclusion des bandes-dessinées et des livres de photos.

Les lauréats reçoivent chacun 3.000 euros. Le prix sera remis en octobre, à une date et en un lieu qui restent à préciser, et, comme chaque année, "seules les qualités d'écriture et de reportage seront appréciées".

Pour y participer les candidats doivent être francophones (donc pas nécessairement français), avoir moins de 41 ans (y compris tous les coauteurs) et remplir un dossier de candidature disponible sur le site: www.prixalbertlondres.fr avant le 26 juin. Une pré-sélection sera annoncée en septembre.

La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au prix, ouvert à tous les genres de presse (économique, politique, sportive, culturelle...). Les journalistes peuvent se présenter à titre individuel, il n'est pas nécessaire d'être recommandé par un journal, un diffuseur, une société de production ou un éditeur.

Le jury 2018 est composé de lauréats du célèbre prix: Lise Blanchet, Hervé Brusini, Annick Cojean, Thierry Desjardins, François Hauter, Christian Hoche, Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Michel Moutot, Philippe Rochot, Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2018, Christophe Barreyre, Mathieu Cellard, Marjolaine Grappe, Jean-Baptiste Malet et Elise Vincent.