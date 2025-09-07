82e édition de la Mostra de Venise : quel est le palmarès ?

Au terme d'une édition très politique, la 82e Mostra de Venise a récompensé ce samedi un film américain indépendant de Jim Jarmusch sur la famille, décernant un lot de consolation à "The Voice of Hind Rajab" sur Gaza.

Le
07 Sep. 2025 à 08h11 (TU)
Par
TV5MONDE
AFP
Mostra

Le réalisateur Jim Jarmusch, lauréat du Lion d'or du meilleur film pour « Father Mother Sister Brother », pose pour les photographes lors de la séance photo officielle de la 82e édition du Festival du film de Venise, en Italie, le samedi 6 septembre 2025. (Photo de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Le palmarès de la 82e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. 

Voici la liste des prix décernés:

- Lion d'or du meilleur film: "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch

- Lion d'argent-Grand prix du jury: "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania

- Lion d'argent de la meilleure réalisation: Benny Safdie pour "The Smashing Machine"

- Coupe Volpi de la meilleure actrice: Xin Zhilei dans "The sun rises on us all" de Cai Shangjun

- Coupe Volpi du meilleur acteur: Toni Servillo dans "La Grazia" de Paolo Sorrentino

- Prix du meilleur scénario: "À pied d'oeuvre" de Valérie Donzelli

- Prix spécial du jury: "Sotto le nuvole" de Gianfranco Rosi

- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Luna Wedler dans "Silent friend" d'Ildikó Enyedi

Culture
ITALIE
Cinéma

