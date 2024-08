ABBA demande à Trump de cesser d'utiliser ses tubes

La maison de disque de l'emblématique groupe pop suédois ABBA a annoncé jeudi avoir demandé à Donald Trump de cesser d'utiliser ses tubes lors de sa campagne pour la présidentielle américaine.

Universal Music en Suède dit avoir repéré plusieurs morceaux du groupe diffusés au moins une fois lors d'événements de la campagne de l'ancien président républicain.

"Nous avons demandé que (ces morceaux) soient retirés", a indiqué Universal Music AB dans un email à l'AFP.

"Universal Music Publishing AB et (la maison de disque) Polar Music International AB n'ont reçu aucune demande (d'utilisation de ces titres), aussi aucune permission ou licence n'a été donnée à Trump", ajoute le groupe.

Le quotidien suédois Svenska Dagbladet rapporte qu'un de ses journalistes a assisté en juillet à un meeting de Trump dans le Minnesota, où vit une importante communauté suédoise, pendant lequel a été diffusé l'un des tubes d'ABBA "The Winner Takes it All".

Un ancien clip vidéo d'une dizaine de minutes du groupe a été projeté sur un écran géant montrant ABBA interprétant quelques-uns de ses plus grands succès, dont "Money, Money, Money" et "Dancing Queen".

Le groupe suédois formé d'Agnetha, Björn, Benny and Anni-Frid - leurs initiales formant le nom d'ABBA - a incarné la disco jusqu'en 1982 quand ils ont mis fin à leur activité.

D'autres célébrités musicales comme Bruce Springsteen, Neil Young, Céline Dion et les Rolling Stones, ont demandé au candidat républicain de cesser de diffuser leurs morceaux pendant la campagne.