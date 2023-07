A Addis Abeba, le mythique cabaret traditionnel Fendika résiste

A Kazanchis, le mythique "Fendika", dernier "azmari bet" - cabaret traditionnel éthiopien - de ce quartier autrefois coeur du "swinging Addis Abeba", fait figure de monument historique en sursis, après avoir échappé à une destruction programmée.

Au début des années 2000, "le quartier comptait 17 azmari bet - "maison des azmaris" en amharique - et 16 ont depuis été démolis au nom du développement" d'Addis Abeba, explique le propriétaire et directeur du Fendika, Melaku Belay, chorégraphe et danseur internationalement renommé de 43 ans.

L'entrée du centre culturel Fendika, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

Comparables aux troubadours médiévaux, les azmari sont des poètes-musiciens itinérants de l'Ethiopie rurale traditionnelle, qui improvisent au son grinçant du masinqo, une vièle monocorde dont la caisse en cuir fait résonner des crins de cheval tendus sur un manche en bois et frottés par un archet.

Leur art s'est urbanisé et modernisé, mais les azmari continuent à jongler avec les mots, les double sens et métaphores, moquant avec humour les spectateurs, la société voire le pouvoir en s'octroyant une liberté d'expression rare en Ethiopie.

Sous l'impulsion de Melaku Belay, qui en a d'abord pris les rênes en 2008 avant de le racheter quelques années plus tard, le Fendika - alors déjà menacé - s'est agrandi et diversifié et le petit cabaret est devenu "centre culturel".

L'entrée ne paie pas de mine et les murs décatis restent décorés d'affiches défraîchies et d'une improbable brocante de vieilleries hétéroclites.

Mais il s'est doté d'une scène, d'une bibliothèque, d'une galerie exposant de jeunes peintres éthiopiens et organise des activités pour enfants.

Des clients dans la salle du centre culturel Fendika, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

Outre les azamari, sa scène accueille de l'éthio-jazz ou des groupes revisitant la tradition musicale éthiopienne.

La salle biscornue est régulièrement bondée d'un mélange d'Ethiopiens et d'étrangers consommant bières ou tedj, l'hydromel du pays.

Ici "tout a commencé"

Le Fendika "est un endroit vraiment unique pour découvrir la culture (éthiopienne) dans ce qu'elle a de multiethnique et multiculturelle", constate Luana DeBorst, spectatrice régulière.

"L'Ethiopie est un peu en crise concernant ses frontières ethniques et le Fendika rassemble les gens, peu importe leur région d'origine et c'est quelque chose de très fort dans un pays divisé", poursuit cette chercheuse américaine de 27 ans résidant à Addis.

Le groupe Ethiocolor au centre culturel Fendika, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

L'attraction phare reste Ethiocolor, formation maison fondée en 2009 par Melaku, qui écume les scènes d'Europe et des Etats-Unis.

Avec ses danseurs et musiciens de générations et régions diverses, elle se veut un pont entre tradition et modernité mais aussi entre les cultures des plus de 80 communautés d'Ethiopie.

Aux sons des krars - sorte de lyre - amplifiés, Melaku Belay affiche sa virtuosité dans des chorégraphies mêlant l'ancestrale eskista du nord - basée sur des mouvements saccadés d'épaules et de tête - et des danses d'autres régions d'Ethiopie.

Charismatique, toujours souriant, il est l'âme du Fendika, dont il a poussé la porte il y a 25 ans par "passion et amour de la danse".

Le danseur et chorégraphe Melaku Belay (c), directeur du centre culturel Fendika, lors d'un spectacle de danses traditionnelles, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

L'adolescent d'alors vit dans la rue et monte sur scène pour quelques pourboires, les seuls revenus des artistes à l'époque.

"Au bout d'un moment on m'a permis de dormir (sur place) par terre et j'ai (...) terminé le lycée, en étudiant le jour et en me produisant la nuit. C'est comme cela que ça a commencé", raconte-t-il à l'AFP.

"endroit vital"

Il n'a pas oublié d'où il vient: il rémunère les artistes et encourage ses employés à monter sur scène.

Le groupe Ethiocolor au centre culturel Fendika, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

Batteur d'Ethiocolor, Meselu Abebayew a "commencé comme serveur" il y a plus de 16 ans: "puis j'ai appris à danser, à jouer de la batterie et suis aussi devenu ingénieur du son".

"J'ai parcouru le monde grâce à cet endroit", ajoute celui qui a également fondé son propre groupe, Gungun.

Autre membre d'Ethiocolor, Emabet Woldetsadik, 30 ans, a été successivement "femme de ménage, caissière, puis serveuse" au Fendika, où elle a appris à chanter et danser.

Cet endroit "a changé ma vie, j'ai tout commencé ici (...) j'ai découvert mon talent et j'ai grandi ici", désormais "ma responsabilité de danseuse éthiopienne, c'est de montrer et de préserver ma culture".

En juin, l'annonce par la municipalité de la destruction dans les six mois du Fendika pour faire place à un hôtel de luxe a choqué musiciens, artistes et habitués.

"C'est un endroit vital" pour les artistes éthiopiens, expliquait peu après cette annonce Eden Mulu, peintre et designeuse de 30 ans qui a exposé au Fendika: "on s'y rencontre pour échanger des idées" et Melaku "soutient fortement l'art" en Ethiopie.

Des danseuses du groupe Ethiocolor au centre culturel Fendika, le 23 juin 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie AFP

"De nombreux azmari bet ont été déjà détruits, donc on détruit la culture", regrettait de son côté Meselu Abebayew, or "notre identité, c'est notre histoire et notre culture. Si cela est détruit, on finit par imiter d'autres cultures".

La mairie a fait volte-face et offert un sursis au Fendika. A charge pour Melaku Belay de proposer son propre projet de développement.

Son ambition, onéreuse et qu'il reste à financer: accoler au Fendika historique un bâtiment moderne réunissant sur plusieurs niveaux salle de spectacle, studios d'enregistrement et résidence d'artistes.

"Je me suis promis que le Fendika ne serait jamais démoli", sourit-il.