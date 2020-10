"Adieu les cons" et bonjour Virginie Efira dans le petit monde de Dupontel

Une nouvelle venue dans l'univers burlesque de Dupontel : le cinéaste livre une nouvelle comédie, "Adieu les cons", aussi drôle que touchante et illuminée par son premier rôle qu'il a confié à Virginie Efira.

"Adieu les cons", c'est ainsi que se termine le message pré-enregistré par JB (Albert Dupontel, également à l'écriture du film), à l'attention des collègues de l'obscure administration où il travaille, avant de se tirer une balle dans la tête.

Mais perdant parmi les perdants, JB rate même son suicide : la balle passe à côté, traverse la cloison et finit sa course dans l'open-space. A quelques mètres de Suze Trappet (Virigine Efira), malade en phase terminale qui n'a qu'un souhait avant de mourir : retrouver un fils auquel elle a donné vie sous X, à l'adolescence.

Il accepte de l'aider et leur duo deviendra trio lorsque les rejoindra un archiviste aveugle, M. Blin, interprété par l'un des acteurs fétiches de Dupontel, Nicolas Marié.

Encore une fois chez le perfectionniste auteur de "Bernie" et de "9 mois ferme", aucun détail n'est laissé au hasard, surtout s'il peut être l'objet d'une blague, acide de préférence : si M. Blin a perdu ses yeux, c'est à cause d'un tir de LBD et il en a développé une hantise de la police, objet de gags récurrents.

Sans temps mort, le film suit pendant 01H27 la quête désespérée du trio, mené par une Virginie Efira déterminée et inébranlable. Jusqu'à un final dans lequel Dupontel n'hésite pas à injecter une dose inattendue de romantisme, puis de tragique.

Avec "Adieu les Cons", Virginie Efira ajoute une nouvelle corde, un peu plus corrosive, à son arc : la Belge de 43 ans, qui a démultiplié sa notoriété avec "le grand bain", en 2018, enchaîne les comédies depuis une dizaine d'années, tournant notamment avec Benoît Poelvoorde ou chez Anne Fontaine.

Humour absurde à la Monty Python (le presque octogénaire Terry Gilliam fait une apparition en youtubeur pro-armes grotesque), regard tendre sur des cabossés de la vie... Dupontel retrouve à 56 ans ses fondamentaux, trois ans après l'adaptation d'"Au revoir là haut", de Pierre Lemaître.