Adrian Quesada s'envole vers les Oscars avec "Like a Bird"

Adrian Quesada, musicien américain aux origines mexicaines, n'aurait jamais pensé pouvoir toucher un jour du doigt les Oscars. Aujourd'hui nommé dans la catégorie meilleure chanson originale avec "Like a Bird", il espère être un exemple pour les plus jeunes.

"La représentation dans l'art est, je pense, une chose importante", a confié à l'AFP Adrian Quesada lors de la promotion de son titre "Like a Bird", la bande originale du film "Sing Sing".

"Si je suis un jeune qui regarde (la chaîne) MTV, qui regarde des films ou la télévision, quand vous voyez des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont de la même culture que vous, c'est une source d'inspiration pour la prochaine génération", a ajouté le musicien originaire de Laredo, au Texas, ville frontalière avec le Mexique.

"Sing Sing" est également nommé pour l'Oscar du meilleur scénario adapté et son acteur principal Colman Domingo est nommé pour la statuette de meilleur acteur.

Le long métrage, réalisé par Greg Kwedar, suit l'histoire vraie de Divine G, incarcéré dans une prison de New York pour un crime qu'il n'a pas commis, et qui trouve une échappatoire dans le théâtre. Des anciens prisonniers qui participaient à l'atelier de théâtre ont par ailleurs joué dans le film.

Adrian Quesada, guitariste du groupe Black Pumas, est accompagné par le chanteur Abraham Alexander pour la bande originale. Pour le musicien, être nommé cette année aux Oscars "est surréaliste".

"C'est quelque chose qui est encore difficile à intégrer", confie-t-il. "Il m'arrive encore de me réveiller et ne pas y croire."

Nommé plusieurs fois aux Grammy Awards et un gramophone en poche, le musicien décrit cette nomination aux Oscars comme "très différente", qui le fait sentir unique.

Histoire vraie

Inspirée par le scénario de "Sing Sing", la chanson évoque l'envie de liberté de quelqu'un qui ne peut réaliser ses rêves.

Adrian Quesada, qui affirme croire à la réinsertion grâce à l'art ainsi qu'aux deuxièmes chances, n'a pu que dire oui au projet lorsqu'il s'est présenté.

Il a souligné l'importance du rôle des détenus notamment lorsqu'ils ont été mobilisés pour lutter contre les incendies qui ont ravagé Los Angeles le mois dernier.

"Vous avez des prisonniers (...) qui luttent contre les incendies pour les gens et qui doivent ensuite retourner en prison (...), qui luttent contre les incendies pour des maisons qu'ils ne peuvent même pas se payer", décrit-il.

"Je pense que ce film apporte vraiment beaucoup d'humanité", ajoute-t-il.

"Like a Bird" est notamment en concurrence avec "El Mal" et "Mi Camino", titres issus du film "Emilia Pérez", ou encore "Never Too Late" du film documentaire "Elton John: Never Too Late". La compositrice Diane Warren, nommée 16 fois mais qui n'a jamais remporté de statuette, est également en compétition avec le titre "The Journey".

Gagner un Oscar serait "un grand honneur", admet le guitariste, mais il veut surtout le partager avec tous ceux qui ont travaillé sur "Sing Sing".

"Nous croyons en notre chanson, mais je pense que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, qui est le message du film."