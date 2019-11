Affaire de la Josacine empoisonnée: la défense de Deperrois prépare une 3e requête en révision

La défense de Jean-Marc Deperrois, condamné à vingt ans de réclusion en 1997 dans l'affaire de la Josacine empoisonnée et qui a toujours clamé son innocence, a indiqué jeudi à l'AFP vouloir déposer une requête en révision, la troisième.

"C'est en cours, ça fait des mois qu'on est dessus", a déclaré à l'AFP Me Valérie Rosano, avocate historique de Jean-Marc Deperrois. "Ça ne dépend pas que de moi, on attend des éléments. Quand je les aurai, je mettrai la dernière patte à la requête et je la déposerai à la commission de révision de la Cour de cassation", a-t-elle ajouté, sans avancer de date.

Le 11 juin 1994, à Gruchet-le-Valasse, près du Havre, Émilie Tanay, neuf ans, qui est invitée dans la famille Tocqueville, meurt après avoir absorbé une cuillerée de Josacine, un antibiotique pour soigner sa bronchite.

En 1997, Jean-Marc Deperrois, chef d'entreprise, est reconnu coupable d'avoir introduit du cyanure dans le flacon de Josacine, tuant par méprise Émilie. Selon la cour d'assises, il aurait mis du poison dans le médicament, le croyant destiné au mari de sa maîtresse, Jean-Michel Tocqueville, malade.

Libéré en 2006, Jean-Marc Deperrois a déposé deux requêtes en révision de son procès, toutes deux rejetées, la première en 2002 et la seconde en 2009.

L'affaire de la Josacine empoisonnée, une des principales affaires criminelles de ces trente dernières années en France, défraye à nouveau la chronique depuis la publication le 14 novembre du livre "La réparation volontaire" (Grasset) par Corinne Tanay, mère d'Émilie, où elle relate une partie d'un entretien en mars 2018 avec Jean-Marc Deperrois et pointe des zones d'ombre sur l'affaire, notamment le soir des faits.

Un "Comité de soutien à Jean-Marc Deperrois", basé à Gruchet-le-Valasse, "Pour que la Justice se fasse enfin", est toujours actif.