Affaire Duhamel: Louis Schweitzer élu président par intérim de la FNSP

Louis Schweitzer, l'ancien patron du groupe Renault, a été élu mercredi président par intérim de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) après la démission d'Olivier Duhamel, visé par une enquête pour viols sur mineur.

Le Conseil d'administration de la FNSP "a porté M. Louis Schweitzer aux fonctions de président par intérim de la FNSP et M. Jean-Paul Fitoussi aux fonctions de vice-président du conseil. Louis Schweitzer a été élu avec 22 voix pour et un vote blanc", a annoncé Sciences Po dans un communiqué.

Les membres du Conseil d'administration, "réunis ce mercredi, ont tenu à exprimer leur choc devant les faits dont est accusé M. Olivier Duhamel et la condamnation unanime qu'ils appellent de leur part", poursuit l'institution.

"Afin de poursuivre et de porter une ambition renouvelée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en lien avec Frédéric Mion, directeur de Sciences Po et administrateur de la FNSP, sera engagée sans délai une concertation avec l'ensemble des parties prenantes à la vie de l'établissement pour identifier et pour mettre en oeuvre toutes les mesures permettant d'accueillir la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles et d'améliorer leur accompagnement et leur prise en charge", assure Sciences Po.

Cette élection "a été précédée d'interventions des élus représentant la faculté permanente, les salariés et les étudiants de Sciences Po manifestant leur attente d'une modification, dans le cadre des statuts existants, des modes de désignation du futur président de la Fondation et des membres du collège des représentants des fondateurs, afin de les rendre plus transparents", ajoute-t-on.

Les élections pour désigner de nouveaux membres du conseil d'administration de la FNSP sont prévues "en mars" et celle de son nouveau président "interviendra avant le 10 mai prochain", selon le communiqué.

Contacté un peu plus tôt dans la journée par l'AFP, Louis Schweitzer a précisé qu'il "n'envisage pas d'être candidat à la présidence permanente".

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, Louis Schweitzer est président d'honneur de Renault et membre fondateur du conseil d'administration de la FNSP depuis 2006.

asm/ito/pa/dch

Renault