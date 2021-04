Agression du metteur en scène français Alain Françon: l'auteur présumé arrêté

Un homme, soupçonné d'être l'auteur de l’agression du metteur en scène français Alain Françon le 17 mars à Montpellier (Sud), a été arrêté, reconnaissant en fin de garde à vue s'en être pris au metteur en scène pour un "mauvais regard", a annoncé le parquet.

L'homme de 35 ans environ, déjà condamné à dix ans d'emprisonnement pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, devait être présenté vendredi à un juge dans le cadre d'une enquête ouverte pour "tentative de meurtre, commis en état de récidive", a précisé le parquet qui a demandé l'incarcération du suspect.

Le metteur en scène Alain Françon, l'un des plus prolifiques du théâtre français, avait été grièvement blessé à l'arme blanche le 17 mars dans une rue du centre de Montpellier près de l'hôtel où il résidait.

Au lendemain de son agression, la victime avait été entendue et avait déclaré "avoir été doublée par un individu" qui l’avait "bousculée sans un mot" et avoir vu l’homme poursuivre son chemin "à vive allure".

Grâce à "un important travail de recherche de témoignages et d’exploitation des images de vidéo surveillance de la ville", l'enquête s'est dirigée vers "le geste isolé d'un inconnu", précise le parquet.

Interpellé jeudi au pied de son domicile, l'auteur présumé "persistait" au cours de sa garde à vue "à nier toute présence sur les lieux des faits, en fournissant des explications fantaisistes avant d'admettre au cours de sa dernière audition "être l'auteur du coup porté", a ajouté le représentant du parquet, Jacques-Philippe Redon.

Il a aussi expliqué qu'il était "énervé" et qu’il aurait agressé le metteur en scène parce que ce dernier l’"aurait mal regardé".

La perquisition de son domicile a permis de retrouver des vêtements et accessoires, dont une sacoche correspondant aux images et témoignages obtenus et contenant des lames de cutter.

Agé de 76 ans, Alain Françon, grand amoureux de Tchekhov et défenseur d'auteurs contemporains, s'était effondré dans une rue du centre, près de l'hôtel où il résidait. Dès le lendemain, ses jours n’étaient plus en danger.