Ain: verdict attendu pour l'accusé du meurtre sanglant d'une postière en 2008

"Ce n'est pas moi" : Mamadou Diallo, qui a nié tout au long de son procès devant la cour d'assises de l'Ain être le meurtrier de la postière de Montréal-la-Cluse en 2008, sera fixé sur son sort lundi.

"Depuis le début, je déclare que je suis innocent, je n'ai rien à voir avec la mort de cette pauvre femme", a assuré à plusieurs reprises devant la cour d'assises l'accusé de 32 ans.

Le corps de Catherine Burgod, 41 ans, avait été découvert le 19 décembre 2008 à 9H05 dans l'arrière-boutique de la petite poste de Montréal-la-Cluse, baignant dans une mare de sang. 28 coups de couteau étaient relevés sur le corps de cette mère de deux enfants, enceinte de 5 mois.

La piste crapuleuse a rapidement été suivie par les enquêteurs, une somme évaluée à 2.490 euros ayant été dérobée. L'arme du crime, elle, reste introuvable. Et aucun témoignage probant n'a permis de faire avancer l'enquête.

L'avocate de la défense Me Sylvie Noachovitch alerte la cour et la presse sur le risque d'une "erreur judiciaire" dans cette affaire.

"J'espère vraiment que les jurés vont prendre conscience de son innocence, parce qu'il n'y a aucun élément, aucun élément contre lui", ajoute l'avocate devant la presse.

"Il se retrouve dans une affaire de crime dont il n'est pas concerné et pourtant aujourd'hui, il est tout seul derrière le box et c'est ça qui désespère. Il est seul derrière ce box des accusés alors que l'assassin n'est pas là", assure Me Noachovitch.

Durant les cinq premiers jours de débats, l'avocate et son client ont tenté d'instiller à nouveau un doute autour notamment d'une autre piste menant à Gérald Thomassin.

Cet ex-espoir du cinéma français devenu marginal, qui résidait alors en face de cette poste, a été soupçonné du meurtre durant de nombreuses années, avant de bénéficier d'un non-lieu. Depuis 2019, il reste porté disparu.

- "Traumatisme" ou "esquive" -

En 2017, l'affaire rebondit lorsqu'une correspondance est établie entre l'ADN prélevé sur un monnayeur et un sac trouvé près du corps de Catherine Burgod et celui de Mamadou Diallo, qui au moment des faits effectuait un stage près de Montréal-la-Cluse.

Dès son interpellation, Mamadou Diallo reconnaît s'être rendu sur les lieux pour "acheter un billet de train" et avoir découvert le corps sans vie de la mère de famille.

"J'ai paniqué, je n'ai pas réfléchi, en sortant j'ai pris une liasse de billets, je suis sorti en courant", a déclaré à la barre celui qui était un lycéen de 19 ans au moment des faits.

Pourquoi avoir varié dans ses déclarations au cours de l'instruction ? En raison du "traumatisme", répond-il, assurant être "sincère". Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Pour l'avocate des parties civiles, Me Séverine Debourg, ses déclarations fluctuantes et son manque de précision sur les faits sont "une esquive".

"Il ne veut pas répondre, il est capable d'aller nous donner des détails incroyablement précis sur des choses environnantes, même très proches du temps qui soit-disant est pour lui traumatique", relève-t-elle.

Pour elle, la piste Gérald Thomassin est refermée après que la justice a "fait son travail". "Sur Thomassin, il n'y a aucun élément objectif, sur Mamadou Diallo qu'on le veuille ou non, il y a cette présence d'ADN qu'il n'est pas en capacité d'expliquer là où il se trouve précisément et c'est quand même très surprenant", poursuit Me Debourg.

"Ces ADN sont aux endroits exacts où il a précisé avoir posé ses mains", rétorque l'avocate de la défense.

Les plaidoiries des avocates et les réquisitions sont prévues lundi, avant un verdict attendu en fin de journée.