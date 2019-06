"Aladdin" continue de dominer le box-office en France

"Aladdin", film en images réelles adapté du classique de Disney en dessin animé, avec Will Smith dans le rôle du génie de la lampe, continue de dominer le box-office en France, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

Le film réalisé par Guy Ritchie et inspiré du conte des Mille et une nuits ("Aladin et la lampe merveilleuse"), a attiré 569 439 spectateurs supplémentaires entre le 29 mai et le 4 juin (progression de 1% de sa fréquentation), lui permettant de franchir le cap du million de fauteuils en deuxième semaine.

"Godzilla 2" - roi des monstres réalisé par Michael Dougherty est la première nouveauté à faire son entrée directement à la seconde place, captivant 342 574 fans dans 613 salles. Le film, dans lequel une flopée de monstres titanesques menacent l'avenir de l'humanité, a été diversement accueilli par la critique.

Une autre nouveauté, "Rocketman", le biopic d'Elton John est en troisième place. Le film réalisé par Dexter Fletcher totalise 277 017 entrées dans 474 salles. A titre de comparaison, Bohemian Rhapsody avait attiré 1 million de fans lors de sa sortie en 2018. Le biopic sur des chanteurs qui à eu le plus gros succès reste La Môme d'Olivier Dahan avec 1.5 million spectateurs en 2007.

Un peu plus loin dans le classement, on trouve la dernière nouveauté qui a réussi à faire son entrée à la 5e place, "Venise n'est pas en Italie" avec Benoît Poelvoorde et Valerie Bonneton. La comédie attire 192 777 spectateurs.

1. "Aladdin": 569 439 entrées (cumul 2e semaine 1 132 682)- copies: 583

2. "Godzilla 2- roi des monstres" 342 574 entrées (nouveauté)- copies: 613

3. "Rocketman" 277 017 entrées (nouveauté)- copies: 474

4. "John WIck Parabellum" 195 116 entrées (cumul 2e semaine 531 715) - copies: 338

5. "Venise n'est pas en Italie" 192 777 entrées (nouveauté)- copies: 377.

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 29 mai au 4 juin.