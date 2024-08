Alain Delon et Romy Schneider : glamour toujours !

C'est Romy Schneider qui a pris l'initiative. C'est elle qui a choisi Alain Delon sur catalogue, parmi d'autres acteurs pour être son partenaire dans Christine.

À presque 20 ans, elle est une star adulée à qui on ne refuse rien. Cornaquée par sa mère et son beau-père, Romy enchaîne des films romantico-historiques sans grand intérêt artistique mais qui triomphent en Allemagne et en Autriche. Les deux pays, en effet, ont grand besoin de ces nunucheries sirupeuses pour apaiser les traumatismes d'un conflit mondial pas si lointain.

(Re)lire L'acteur français Alain Delon est mort



En 1958, Alain Delon, lui, n'est pas grand chose. Ex apprenti-charcutier, militaire frondeur revenu d'Indochine, un temps serveur, il a joué dans deux films mineurs Quand la femme s'en mêle d'Yves Allégret (1957) et Sois belle et tais-toi (1957) de Marc Allégret.

Rien d'inoubliable, certes, mais il est déjà Alain Delon. Sa beauté parfaite, son air voyou, son incandescence et sa puissance érotique séduisent. Il est sûr de son pouvoir de séduction et son assurance est sans faille. Sa mère qui était folle de lui, ne promenait-elle pas le bébé avec une inscription sur la poussette : "Regardez-moi mais ne me touchez pas !"

Non, il n'est pas un bellâtre insipide. Il est Alain Delon, qui se sait unique et qui attend son heure.

Quand Gérard Philipe, l'une des principales vedettes de l'après-guerre, décédera en novembre 1959, Alain Delon sera désigné comme celui qui pourrait prendre le mieux la relève dans le coeur de public.

C'est une fille très jolie mais très capricieuse et très ennuyeuse

Alain Delon

Premier rendez-vous

La production du film a bien fait les choses et a soigné la mise en scène de cette première rencontre.

Elle a lieu à Orly le 15 février 1958. La presse est là. Alain Delon remet un bouquet de roses rouges à sa future partenaire. Crépitement des flashs. Les acteurs font bonne figure mais, contre toute attente, le courant ne passe pas. Romy s'agace de cette rencontre arrangée. Elle voit son futur partenaire comme « un jeune type beaucoup trop beau, trop bien coiffé, en cravate, impeccable dans un costume trop à la mode. ».

Alain Delon n'est pas plus tendre quelques jours plus tard, après les premières prises de vues : « C'est une fille très jolie mais très capricieuse et très ennuyeuse » soupire-t-il.

L'actrice ne parle pas le français et s'offusque du comportement de ce jeune fêtard arrogant qui collectionne des nuits blanches et arrive sur le plateau sans bien savoir son texte.

Le réalisateur Pierre Gaspard-Huit, dans le documentaire Alain Delon : la solitude du fauve, témoigne : "Dès le début il ne pouvait pas la pifer. Il y avait une telle différence entre eux de caractère… Il se sentait très inférieur, lui qui n’était pas très bien élevé, à côté d’une petite bourgeoise très policée. Les premiers temps ça a été très dur".



Malgré tout, une idylle débute. Romy a beau résister, elle se montre fascinée par la liberté, le côté bad boy de ce jeune homme sans manière, volontiers rustre, qui n'obéit qu'à lui-même et qui écrira bien plus tard : "Souvent nous nous sommes posé l’un à l’autre cette question d’amoureux : ‘Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ?’ Nous comptions un deux trois, et nous répondions, ‘ni toi, ni moi, ensemble’".



Le 22 mars 1958, toute l'équipe du film est à Bruxelles pour assister au Bal du cinéma. Romy déserte la table parentale pour rejoindre celle de son partenaire et une danse plus tard, l'évidence s'impose : ils sont amoureux. Au grand dam de Magda, la mère de Romy et de son beau-père. Tous deux gèrent sa carrière et ils ne voit pas d'un très bon oeil cet amour susceptible de contrarier leurs affaires, d'autant que des articles assassins en Allemagne condamnent la migration de l'actrice en France. Cependant, (mais ont-ils vraiment le choix ?), ils finissent par consentir à cette relation mais exigent qu'on l'officialise. Et le 22 mars 1959, ceux que la presse surnomme "Les fiancés de l'Europe" célèbrent leurs fiançailles en Suisse, au bord du lac Lugano.

En 1961, à Monte-Carlo AP photo

La presse, qui ne les quitte jamais, photographie abondamment ce coupe glamour au possible mais aucune date de mariage n'est révélée. Magda, la mère de Romy justifie cette non-décision : « De mariage, il n'est provisoirement pas question. Les petits doivent d'abord faire plus ample connaissance. » Sage précaution. Le mariage n'aura jamais lieu.

La Rupture

La carrière d'Alain décolle. Il tourne Plein Soleil, puis Rocco et ses frères, deux énormes succès. Celle de Romy patine. Elle honore les contrats déjà signés mais ne reçoit aucune nouvelles propositions.

Affiche du film Plein Soleil de René Clément (1960)

Sous la direction de Visconti, que son fiancé lui a présenté, le couple monte sur les planches et jouent Dommage qu'elle soit une putain .

Triomphe. Romy se laisse alors tenter par une carrière à Hollywood. Comment refuser ? La Colombia lui offre un contrat de 7 ans avec, à la clé, un million de dollars par film !



En septembre 1962, elle rend visite à son frère à Madrid et découvre dans la presse une photo d'Alain Delon avec une jeune femme à ses pieds. Aux questions trop précises que lui pose Romy, Alain élude.

Les longues fiançailles s'achèvent un peu plus tard, quand Georges Baume, leur agent commun, lui remet une lettre de rupture signée par l'acteur. Elle rompt immédiatement son contrat avec la Colombia et rentre en castrophe à Paris le 18 décembre 1963.

Alain Delon et Nathalie Delon AP photo

Leur appartement de l'avenue de Messine est vide. Sur la table du salon il y a un bouquet de fleurs, et un petit mot : 'La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie... Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs : ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon cœur. Je suis parti avec Nathalie. Pardonne-moi. Alain'".

Bien plus tard, elle admettra que c'est aussi le métier qui les a séparés : ""Alain est un jeune chien autodestructeur. Plus souvent nous étions séparés par notre travail, plus la situation devenait dangereuse pour nous deux."



“À la fin de cet amour malheureux avec Alain, je me suis retrouvée brisée, perdue, anéantie”

Romy Schneider

La vie sans Alain

Alain Delon l'a quittée pour Francine Canovas, apprentie-actrice rencontrée dans une boîte de nuit. Comment résister à celui qui est désormais une star ? Il l'épouse en août 1964 et Francine Canovas, devenue Nathalie Delon, donne naissance à Anthony en août 1964.

En tournage, le 28 juin 1966 (AP Photo/Eustache Cardenas)



Romy est dévastée. Mais le 1er avril 1965, lors de l'inauguration d'un restaurant à Berlin, elle fait la connaissance de l'acteur et metteur en scène berlinois Harry Meyen avec qui elle se marie le 15 juillet 1966 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 3 décembre 1966, elle donne naissance à son premier enfant, David.



A 28 ans, elle quitte alors les plateaux de cinéma pour s'occuper de son fils et passe ses journées dans l'appartement familial à Berlin. Ce qui n'est pas sans conséquences sur sa carrière. Si personne ne l'a oubliée, les scripts qu'elle reçoit sont régulièrement décevants.



Alain Delon va la sortir de cette ombre médiatique qui, peu à peu, commence à l'angoisser.

Romy dans La Piscine

L'acteur impose son nom dans le prochain film de Jacques Deray, La Piscine. Le réalisateur hésite. Il avait approché Delphine Seyrig, Jeanne Moreau et Monica Vitti pour endosser le rôle de Marianne mais à aucun moment il n'a songé à Romy. Delon menace de se retirer de la production si une autre est choisie. Réalisateur et producteur cèdent.

Affiche du film La Piscine de Jacques Deray (1969)

Et l'ancien couple se retrouve sous le soleil de Ramatuelle sur la presqu'île de Saint-Tropez. Les deux ex-amants ont-ils renoué ? "Il n'y avait plus de passion entre Romy et moi. C'était autre chose, plus fort, plus puissant, plus que les mots ne peuvent le dire." confiera-t-il. Harry Meyen, le mari de Romy, ne se montre pas inquiet : " Je me serais beaucoup plus inquiété si elle avait tourné ce film en compagnie de Marlon Brando ou un séducteur de même acabit ! Tandis qu'avec Alain Delon ! C'est de la vieille histoire ! C'est fini. Mais cela reste un excellent support publicitaire." Ce qui est exact.

Le film cartonne avec 2,3 millions d'entrées.

La prestation de Romy est remarquée par Claude Sautet, qui va en faire son actrice fétiche au cours de la décennie à venir. Plus jamais l'actrice ne connaîtra de flottement dans sa carrière.

Romy Schneider à Arles, le 17 juillet 1971 AP photos

David sera toujours David

D'un point de vu privé, rien n'est simple pour cette actrice désormais adulée par les Français. Elle divorce de son mari, Harry Meyen, qui lui réclame la moitié de sa fortune en échange de la garde de son fils David. Ils se sont séparés trois ans plus tôt.

Elle tombe en dépression après le tournage éprouvant de L'Important c'est d'aimer et fait une fausse couche le 31 décembre 1975. Nouveau coup dur en avril 1979 : Harry Meyen se suicide à Hambourg. Elle l'apprend lors de ses vacances au Mexique. Bouleversée, elle rentre aussitôt avec sa fille Sarah Biasini, qu'elle a eue avec son ancien secrétaire et ami, Daniel Biasini.

Romy et son fils David en février 1981 AP photos



Le drame survient le 5 juillet 1981. David, son fils, escalade le portail de la propriété des Biasini, son ex beau-père, à Saint-Germain-en-Laye. Dans son élan, il glisse et l'une des pointes de la grille s'enfonce dans son abdomen et lui perfore l'artère fémorale. David, 14 ans, décède à l'hôpital quelques heures plus tard.

Romy est anéantie. Comble d'abjection, un photographe déguisé en infirmier s'est introduit dans la morgue pour prendre des clichés de l'enfant mort recouvert d'un linceuil.

Si la presse française refuse de publier les photos, un journal espagnol n'a aucun scrupule à le faire.

Romy est la proie de nombreux paparazis qui la traquent à chacun de ses déplacements. Au printemps 1982, sur le plateau de l'émission Champs-Elysées, fixant la caméra, elle déclare, épuisée et rompue : « Qu’on me laisse enfin tranquille ! (…) « Si vous savez ce que certains photographes sont capables de faire. De se déguiser en infirmiers pour photographier un enfant mort... [...] Où est la morale ? Où est le tact ?» .

Alain Delon est a ses côtés le jour des obsèques. Quand elle rentre chez elle, l'actrice écrit dans son journal intime : « Pourquoi tout cela me frappe-t-il ? David est tout ce que j'aime. J'ai enterré le père. J'ai enterré le fils. Je ne les ai JAMAIS quittés ni l'un ni l'autre. ET MOI NON PLUS, ILS NE M'ONT JAMAIS QUITTÉE ».

Romy Schneider s'éteint

C'est son nouveau compagnon, le producteur Laurent Petin, qui découvre le corps sans vie de l'actrice le 29 mai 1982 dans son appartement parisien situé au 11, rue Barbet-de-Jouy dans le 7e arrondissement. Aucune autopsie n'est réalisée. Le médecin arrivé sur place note "arrêt cardiaque". Romy Schneider avait 43 ans.

Alain Delon est aussitôt prévenu. Il accourt.

Il veille Romy toute la nuit et se charge des formalités pour son enterrement. C'est lui qui règle tous les frais et procède au transfèrement de la dépouille de David afin que l'enfant repose dans le même caveau que sa mère, dans le modeste cimetière de Boissy-sans-Avoir (Yvelines).

Avec l'aide de son ami le romancier et journaliste Jean Cau, il rédige et publie cette lettre : " (...) c’est la première fois de ma vie – et de la tienne – que je te vois sereine et apaisée. Comme tu es calme, comme tu es fine, comme tu es belle. On dirait qu’une main, doucement, a effacé sur ton visage toutes les crispations, toutes les angoisses du malheur. "



En mai 2022, dans l'une de ses dernières interviews, l'acteur avait confié au JDD, "J'ai pris une photo d'elle morte sur son lit, que je garde dans mon portefeuille : Romy a l'air de dormir d'un sommeil profond, elle est magnifique. Je la regarde souvent..."

Alain Delon, où il se trouve désormais, a peut-être retrouvé sa "puppelé" (petite poupée) comme il la surnommait.