Alerte geek: 130.000 personnes attendues à San Diego pour le Comic-Con

Attention, alerte geek à San Diego: 130.000 fans devraient déferler dans la ville tout au sud de la Californie pour la grande convention annuelle d'adeptes des costumes de super-héros ou de personnages de BD, l'une des plus grandes célébrations au monde de la pop culture.

Le 49ème Comic-Con International démarre officiellement jeudi après une soirée d'avant-première mercredi et se tient jusqu'à dimanche.

Kristen Bell, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Sterling K. Brown entre autres font partie des stars attendues.

Disney tiendra le haut du pavé malgré l'absence de sa filiale de super-héros Marvel, normalement l'une des stars de la convention et en dépit d'une année record avec le succès planétaire de "Black Panther", du dernier "Avengers" et de "Ant-Man et la Guêpe".

L'épopée spatiale "Star Wars" ne sera pas non plus de la partie.

Universal présentera deux films, le dernier M. Night Shyamalan, "Glass", et un remake du film d'horreur culte "Halloween", tandis que Sony dévoilera "Venom", avec Tom Hardy et Michelle Williams et le film d'animation sur l'homme-araignée, "Spider-Man: new generation".

Paramount aura en boîte un "spin-off" de sa saga "Transformers", "Bumblebee", et Fox des extraits de sa nouvelle version de "Predator".

Warner Bros. devrait s'attirer les projecteurs avec des présentations d'"Aquaman", sur le roi des sept mers, et "Godzilla 2", avec Vera Farmiga, Kyle Chandler ("Bloodline") et Millie Bobby Brown ("Stranger things"), ainsi qu'avec la suite des "Animaux fantastiques", la nouvelle saga de l'auteure de "Harry Potter", J.K. Rowling.

Beaucoup des temps forts de la convention reviendront à la télévision cette année, en l'absence de poids lourds comme Marvel. La chaîne américaine AMC sera présente avec sa série "Better Caul Saul", tirée d'un personnage de "Breaking Bad", qui aura droit à une table-ronde à l'occasion de son 10ème anniversaire.

La série sur des morts-vivants "The Walking Dead", la plus regardée de l'histoire de la télévision câblée américaine, est de retour au Comic Con pour sa 9ème saison qui doit démarrer en octobre, ainsi que l'autre programme qui en est tiré, "Fear of the Walking dead".

En l'absence de la saga médiévo-fantastique tirée des romans de George R. R. Martin, une nouvelle série adaptée de ses récits de science-fiction sera dévoilée: "Nightflyers" (Netflix).

Depuis ses débuts en 1970 réunissant quelques dizaines de fans de BD et de super-héros, le Comic Con International a vu sa popularité exploser, attirant chaque année dans la ville balnéaire californienne quelque 130.000 fans de "cosplay" en latex, visage grimé et munis d'accessoires électroniques.