Alessandro Michele, ex de Gucci, dessinera les collections Valentino

Le flamboyant styliste italien Alessandro Michele, qui avait quitté Gucci en 2022, va prendre la direction créative de Valentino, a annoncé jeudi la célèbre maison romaine.

Le styliste de 51 ans prendra ses fonctions dès mardi au sein de la maison fondée en 1960, où il succédera à Pierpaolo Piccioli, dont le départ soudain a été annoncé en fin de semaine dernière après 25 ans passés chez Valentino.

Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, la société Valentino est une maison de luxe italienne reconnue à l’échelle internationale, avec un réseau de 211 magasins dans plus de 25 pays.

En juillet 2023, le groupe de luxe Kering avait annoncé l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, avec une option pour acquérir 100% de la maison de couture italienne d'ici 2028.

"Je me réjouis qu'Alessandro soit nommé à la direction créative de Valentino et je suis convaincu que grâce à sa créativité, à sa culture et à ses multiples talents, il saura interpréter brillamment l'héritage unique de cette magnifique maison et le faire rayonner", s'est réjoui le PDG de Kering, François-Henri Pinault, dans un communiqué.

"Je suis impatient de voir sa passion, son imagination et son engagement à l’œuvre dans ce nouveau chapitre pour Valentino", a-t-il ajouté.

Alessandro Michele avait quitté Gucci, propriété de Kering, après sept ans en tant que directeur de la création durant lesquels il a transformé la marque florentine, mais sans parvenir toutefois ces dernières années à relancer les ventes avec la même vigueur que ses concurrents. Il y avait succédé à Frida Giannini en 2015 alors qu'il travaillait déjà pour la marque depuis 12 ans.

"Alessandro Michele est un talent exceptionnel et cela souligne nos grandes ambitions pour la maison", a estimé de son côté le président de Valentino, Rachid Mohamed Rachid. Avec lui, "une nouvelle page d'excellence et de beauté infinie est prête à être écrite dans l'histoire de Valentino", a-t-il ajouté.

Le remplacement de Pierpaolo Piccioli par Alessandro Michele marque un nouvel épisode dans le jeu de chaises musicales en cours dans la mode italienne.

L'Argentin Adrian Appiolaza a présenté en février sa première collection pour Moschino, après la mort soudaine de son prédécesseur Davide Renne dix jours seulement après sa prise de fonction.

Ont également fait leurs premiers pas à Milan en février Walter Chiapponi pour Blumarine, qui a succédé à Nicola Brognano, et Matteo Tamburini pour Tod's.

Walter Chiapponi était depuis 2019 directeur artistique de Tod's, tandis que Matteo Tamburini dirigeait le prêt-à-porter chez Bottega Veneta, l'Hermès italien.