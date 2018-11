Alex Lutz en concert à Paris avec le groupe de Guy Jamet, son chanteur fictif

Le comédien et réalisateur Alex Lutz donnera deux concerts les 3 et 4 décembre sur la scène de Bobino, à Paris, où il interprètera les chansons de Guy Jamet, le chanteur fictif, personnage principal de son film "Guy" sorti en salles cet été, a-t-il annoncé à l’AFP.

"Je serai accompagné en live par le groupe qui joue dans le film. Nous reprendrons les chansons créées pour Guy Jamet. Avant le concert, le film sera projeté à Bobino avec des bonus", a précisé Alex Lutz.

Dans "Guy", son deuxième long métrage, l’un des coups de cœur de la Semaine de la Critique du dernier Festival de Cannes, Alex Lutz rend hommage aux anciennes gloires de la chanson réputées has-been, à travers la vie et l’œuvre du chanteur fictif qu’il interprète.

Le comédien et humoriste livre une performance en incarnant cet artiste de variété déchu qui a deux fois son âge et que le spectateur a l'impression de connaître, tant Alex Lutz a mélangé les caractéristiques de plusieurs vrais chanteurs français des années 60 et 70.

Vincent Blanchard et Romain Greffe signent les 9 chansons de Guy Jamet interprétées dans le film par Alex Lutz qu’il reprendra à Bobino et proposées dans la bande originale du film, dans les bacs depuis fin août.