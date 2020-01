Alexis Michalik signera la première mise en scène de "Les Producteurs" de Mel Brooks à Paris

La comédie musicale "Les Producteurs", d'après le film culte de Mel Brooks, sera pour la première fois jouée à Paris à partir de septembre dans une mise en scène d'Alexis Michalik, prodige du théâtre français, a annoncé lundi la production à l'AFP.

Sorti sur les écrans en 1968, récompensé l'année suivante par l'Oscar du meilleur scénario, le film raconte sur un ton caustique et déjanté les aventures loufoques de deux escrocs déterminés à monter un spectacle sur Hitler dans l'espoir de faire un flop et de gruger les assurances.

La comédie musicale tirée du long métrage et à l'affiche dès 2001 est à ce jour le show le plus primé de Broadway avec 12 Tony Awards. Après six années de succès à New York, le spectacle a été joué dans de nombreux pays, mais jamais en France.

Pour cette première parisienne, Stage Entertainment, spécialisé dans les comédies musicales de Broadway jouées en français, s'est associé au Théâtre de Paris qui accueillera cette adaptation.

Alexis Michalik, auteur de quatre pièces à succès et dont la nouvelle pièce "Une histoire d'amour" joue en ce moment à la Scala-Paris, a déja signé une adaptation musicale de "La Mégère apprivoisée" de Shakespeare.

"Le sujet des +Producteurs+ est délicieusement irrévérencieux pour un show terriblement drôle et tout simplement hilarant", dit-il, selon le communiqué de presse transmis à l'AFP.

Depuis 1998, Stage Entertainment France a monté à Paris de nombreux spectacles musicaux à succès dont "Le Roi Lion", "Mamma Mia!", "Le Fantôme de l'Opéra" et "Chicago".