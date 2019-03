Ali Zamir et Valérie Zenatti lauréats du prix France Télévisions

Le romancier comorien Ali Zamir et l'écrivaine Valérie Zenatti ont reçu mercredi le prix France Télévisions, respectivement dans la catégorie roman et dans la catégorie essai, pour "Dérangé que je suis" et "Dans le faisceau des vivants".

Les deux auteurs devaient recevoir leur prix dans la soirée au cours de l'émission "La grande librairie" sur France 5.

Troisième roman d'Ali Zamir, "Dérangé que je suis" (Le Tripode) raconte l'histoire de Dérangé, un pauvre docker d'Anjouan, qui essaie modestement chaque jour de trouver assez de travail pour se nourrir.

Après avoir croisé le chemin d'une femme si éblouissante qu'elle "ravage tout sur son passage", il tente de relever un défi insensé qui l'oppose au Pipipi (trio maléfique des trois dockers Pirate, Pistolet et Pitié). Le pauvre homme va voir son existence totalement chamboulée.

"Dans le faisceau des vivants" (L'Olivier) est un hommage au grand écrivain israélien Aharon Appelfeld, disparu en janvier 2018, dont Valérie Zenatti a traduit la plupart des ouvrages. Dans ce récit bouleversant, l'écrivaine se demande comment vivre avec l'absence de son ami.

L'an dernier, le prix France Télévisions avait récompensé Michel Bernard pour "Le bon coeur" (La Table ronde) dans la catégorie roman et Ivan Jablonka pour "En camping-car" (Seuil) dans la catégorie essai.