Alizé Cornet va publier son premier roman

La joueuse de tennis niçoise Alizé Cornet, qui vient de disputer son tout premier quart de finale de Grand Chelem en Australie, va publier un roman au printemps prochain, a-t-elle révélé dimanche dans les colonnes de Nice Matin..

A 32 ans, la Niçoise, 61e mondiale, qui disputait son 63e Majeur, a été battue en quart de finale de l'Open d'Australie par l'Américaine et future finaliste Danielle Collins.

Déjà auteure d'une autobiographie, "Sans compromis", Alizé Cornet, a indiqué dans un entretien au quotidien Nice-Matin qu'elle allait "publier un premier roman, aux éditions Flammarion".

"Je prépare mon après-carrière, qui sera beaucoup consacrée à l'écriture je crois, car j'adore ça. Le premier roman sort en mai, je ne pense pas que ce sera mon dernier", a expliqué la jeune femme, qui a débuté le tennis à "3 ou 4 ans peut-être", au Tennis club des Arènes de Cimiez à Nice.

Quant au thème du roman, "je ne peux pas en parler, sinon mon éditrice va me taper sur les doigts, mais cela n'a aucun rapport avec le tennis", a ajouté la Niçoise, précisant avoir "déjà écrit (s)on deuxième roman aussi".

La joueuse, qui envisageait de mettre prochainement un terme à sa carrière, est désormais moins catégorique: "Le bon résultat en Australie m'a donné un bon coup de boost (...) Si je monte très haut au classement, ce sera dur d'arrêter. Je ne me ferme la porte à rien. Je me donne cette saison à fond et on verra derrière".