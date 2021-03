Amazon recrute Klapisch pour une série et Amélie Mauresmo pour Roland Garros

Première série de Cédric Klapisch et une "dream team" composée notamment d'Amélie Mauresmo pour Roland Garros: Amazon Prime Video a dévoilé lundi ses nouveaux projets hexagonaux, sortant l'artillerie lourde pour sa première retransmission sportive en direct en France.

Après la saga de "L'Auberge espagnole", Cédric Klapisch planche sur une "Salade grecque", une suite sous forme de série à déguster dès 2022, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse du géant du streaming et du commerce en ligne.

Côté cinéma, la plateforme diffusera en 2021 sa première production cinématographique française, "Le bal des folles" de Mélanie Laurent, adapté du livre à succès du même nom.

Deuxième production sur les rails: "Flashback", une comédie de l'humoriste Caroline Vigneaux "qui va remonter le fil de l'histoire des droits des femmes" et réunit "Sophia Aram, Suzanne Clément" ou encore Gad Elmaleh.

Amazon mise aussi sur le terrain du sport dans les années qui viennent: la plateforme, qui a chipé en 2019 une partie des droits de Roland Garros à France Télévisions pour les éditions 2021, 2022 et 2023, lui emprunte également l'une de ses consultantes, Amélie Mauresmo, pour mai. Elle sera accompagnée d'autres figures emblématiques du tennis tricolore comme Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Patrick Mouratoglou, Arnaud Clément...

L'ancienne co-présentatrice de Stade 2 sur France Télé Clémentine Sarlat et le rescapé de la chaîne Téléfoot Thibault Le Rol présenteront les émissions liées au tournoi, tandis que Frédéric Verdier, journaliste d'Eurosport, et l'ancienne joueuse Sarah Pitkowski, passée chez RMC, "commenteront les principales affiches".

Amazon Prime diffusera en exclusivité dix sessions nocturnes prévues sur le court Philippe-Chatrier, de la première semaine jusqu'aux quarts de finale, ainsi que les rencontres programmées sur le court Simonne-Mathieu, inauguré en 2019. Il co-diffusera aussi toutes les finales et demi-finales.

A noter également, l'acquisition du documentaire très attendu "Framing Britney Spears" de la chaîne américaine FX, produit en partenariat avec le quotidien New York Times, disponible dès le 5 avril sur Prime en France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Andorre, Monaco, Autriche.

Côté émission, Prime Video proposera enfin dès 2021 "Celebrity Hunted - Chasse à l'homme", un "nouveau format d'aventure" déjà éprouvé en Italie, où des personnalités (Laure et Florent Manaudou, Squeezie et Seb La Frite, etc.) tentent "d'échapper à une équipe d'experts de la traque".

