Amazon relance "True Story avec" célébrités et influenceurs vedettes

Amazon renforce son empreinte dans le divertissement en France avec le lancement jeudi de la 2e saison de "True Story avec", où six stars, comme Isabelle Adjani ou Tony Parker, racontent des anecdotes personnelles à des vedettes des réseaux sociaux comme Natoo ou Léna Situations.

Une formule pleine de promesses d'audience au vu du nombre d'abonnés cumulés par les six influenceurs du programme: environ 11,9 millions sur YouTube.

Après la téléréalité comique "LOL qui rit, sort !", animée par Philippe Lacheau ("La Bande à Fifi"), Amazon poursuit donc sa stratégie de création de programmes originaux de divertissement. "On a peu de programmes d'entertainment (divertissement, ndlr) français sur les plateformes", relève l'auteure et vidéaste Emy Ltr (1,6 million d'abonnés sur YouTube).

Plus d'un an après la première édition, l'émission humoristique, produite par Warner Bros, revient avec six influenceurs en vue: Bilal Hassani, Emy Ltr, Fatou Guinea, Gaëlle Garcia Diaz, Léna Situations et Natoo, qui avait déjà participé au programme.

Répartis en duo, ces derniers interrogent tour à tour six personnalités invitées à raconter une histoire personnelle.

Pour cette deuxième saison, Isabelle Adjani, Julien Doré, Teddy Riner, Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos et Tony Parker se sont prêtés au jeu.

Le téléspectateur est pour sa part plongé dans le récit via des pastilles humoristiques incarnées par des comédiens et ces mêmes influenceurs.

Cette fois, "on a tout inversé, on a bousculé un petit peu les codes" avec une prédominance de "femmes de talents et Bilal (Hassani) qui sont mis à l'honneur", a déclaré à l'AFP Natoo (5,18 millions d'abonnés).

Elle était entourée de Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito pour la première version de l'émission, déjà élaborée en collaboration avec Talent Web/Webedia, premier réseau de YouTubeurs de France.

En coulisses, le face-à-face avec des stars du monde sportif ou culturel s'est parfois révélé intimidant pour les YouTubeurs, d'autant qu'ils ne connaissaient pas à l'avance les histoires qui allaient leur être racontées.

"En une phrase, on nous disait par exemple: +Pierre Niney va vous raconter une histoire d'amour qui lui est arrivée en Russie+. Point barre", raconte Natoo. "On nous a un petit peu briefé sur la façon dont il fallait qu'on amène des questions, des précisions pour, par la suite, faire les fictions. On avait besoin de petits détails pour qu'on puisse avoir la meilleure image possible et planter le décor", poursuit Léna Situations, 3 millions d'abonnés sur Instagram et depuis cet été égérie de la marque Adidas.

Au-delà d'une "expérience incroyable", pour la Belge Gaëlle Garcia Diaz, soufflée par l'anecdote d'Isabelle Adjani et de ses péripéties pour convaincre Gérard Depardieu de jouer avec elle, il régnait une ambiance "colonie de vacances", plaisante-t-elle.

