Amazon veut à son tour faire émerger de jeunes scénaristes français

Le géant américain de la vidéo en ligne Amazon Prime a annoncé mercredi le lancement d'un programme à Nice pour faire émerger de nouveaux talents français dans le domaine de l'écriture de scénario, à l'instar de son grand rival Netflix.

Ce partenariat, baptisé "Victorine Narrative Lab", associe l'entreprise à l'école nationale supérieure Louis-Lumière et à la ville de Nice et ses studios historiques de la Victorine.

"L'atelier est destiné à encourager et développer les nouveaux talents issus de France métropolitaine ou des DROM-TOM, mais aussi à mettre en valeur l'écriture scénaristique", ont-ils souligné dans un communiqué commun. L'atelier, qui vise aussi à promouvoir la diversité, durera cinq mois et à son issue, Prime Video aura la possibilité "d'acquérir les droits de ces scénarios en priorité". Un appel à projets pour une première session réunissant six personnes doit prochainement être lancé.

Amazon, qui comme les autres plateformes souhaite renforcer son ancrage et sa production de contenus locaux, marche ainsi dans les pas de Netflix, qui a noué des partenariats avec l'école de cinéma Kourtrajmé ou avec l'école des Gobelins pour l'animation.