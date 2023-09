"American Fiction" remporte le prix du public à Toronto

"American Fiction", une satire sur les questions de race, de médias et la façon dont les personnes blanches consomment la culture noire a remporté dimanche le prix du public du Festival international du film de Toronto (Tiff), renforçant son statut de favori dans la course aux Oscars.

Le film raconte l'histoire de Thelonious "Monk" Ellison, joué par Jeffrey Wright, un auteur afro-américain à qui ses éditeurs disent que ses oeuvres ne sont pas "assez noires".

Il adopte donc un pseudonyme et écrit un roman en s'inspirant de ce qu'il croit être tous les clichés sur l'identité afro-américaine. Le livre connaît un succès monstre et l'auteur doit faire face aux conséquences de ses actes.

Premier long-métrage de Cord Jefferson, qui a travaillé par le passé sur des séries comme "Succession" et "Watchmen", le film est adapté du roman "Effacement", de Percival Everett.

"Quand j'ai fait ce film, je ne pensais pas encore à ce que ça me ferait quand il serait disponible, aux yeux de tous", a-t-il déclaré dans un communiqué, lu à la cérémonie du festival de Toronto.

Il sortira en salles en Amérique du Nord en novembre.

Le prix du public du Tiff s'est imposé ces dernières années comme un baromètre important dans la course aux Oscars: deux de ses lauréats, "Nomadland" et "Green Book: Sur les routes du sud", ont remporté l'Oscar du meilleur film après avoir été remarqués à Toronto.

"Winter Break", une comédie dramatique poignante qui dépeint un professeur bougon et son élève tourmenté dans les années 1970, et "Le Garçon et le Héron", le dernier Hayao Miyazaki, viennent compléter le podium de cette édition du prix du public à Toronto.

Le festival, qui s'est ouvert le 7 septembre et s'est clôturé dimanche, est connu pour attirer à la fois des stars de renom et une foule de cinéphiles impatients de voir des films avant le grand public.