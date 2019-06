Andrea Camilleri, créateur du personnage du commissaire Montalbano, hospitalisé

L'écrivain et metteur en scène italien Andrea Camilleri, 93 ans, créateur du personnage du commissaire Montalbano, a été hospitalisé lundi à Rome où il a été admis en réanimation, ont indiqué les médias italiens, citant son entourage.

L'hôpital romain où il a été admis lundi matin après des problèmes cardio-respiratoires, doit publier un bulletin médical en fin d'après-midi, selon ces sources.

Sicilien d'origine, né à Porto Empedocle, il connaît un énorme succès en Italie et au-delà avec ses romans policiers mettant en scène Salvo Montalbano, commissaire de police d'une petite ville sicilienne fictive, Vigata.

Les aventures de ce flic sicilien haut en couleur se déclinent sur une trentaine de romans et une série télévisée qui ravit les Italiens depuis 20 ans. Auteur d'une centaine d'ouvrages, Andrea Camilleri a vendu plus de vingt millions de livres en Italie. La série des romans mettant en scène le commissaire Montalbano a été traduite en une trentaine de langues.

Sicilien jusque dans son écriture, qui mélange la langue de l'île où il est né en 1926 et l'italien, Andrea Camilleri, a aussi une longue carrière de metteur en scène au théâtre, à la radio ou à la télévision. Il publie son premier roman à l'âge de 57 ans.

"Je suis aveugle mais, perdant la vue, tous mes autres sens reviennent à la vie, ils vont à la rescousse. La mémoire est devenue plus forte, je me souviens de plus de choses qu'avant avec une grande lucidité et j'écris toujours", déclarait-il il y a deux ans dans une de ses dernières interviews.