Andrew Garfield et Florence Pugh charment Toronto dans le nouveau film romantique "We Live in Time"

Les acteurs Andrew Garfield et Florence Pugh pour la première de "We Live in Time" au festival international du film de Toronto, le 6 septembre 2024

Les deux acteurs Andrew Garfield et Florence Pugh, tous deux nommés aux Oscars, ont du mal à expliquer comment se crée l'alchimie à l'écran mais ils en ont à revendre dans le nouveau film romantique "We Live in Time", qui a été présenté au Festival international du film de Toronto (TIFF).

"C'était une expérience magique", a déclaré l'actrice britannique de 28 ans à l'AFP samedi, peu de temps après la première du film qui a été chaleureusement accueillie vendredi.

Le film raconte l'histoire de la cheffe étoilée Almut (Pugh) et de Tobias (Garfield), un employé de la société de céréales Weetabix, qui se rencontrent de la manière la plus maladroite qui soit: elle le renverse avec sa voiture.

Le réalisateur John Crowley emmène le public dans le voyage intime de leur histoire d'amour, depuis les rendez-vous et les relations sexuelles torrides jusqu'à la fondation d'une famille et la lutte contre le cancer, en passant par des instantanés de leur existence, tout cela dans le désordre.

Pour Florence Pugh, les deux acteurs en ont appris davantage sur leurs personnages et l'un sur l'autre au fur et à mesure du tournage.

"Nous avons discuté de ce qu'est l'alchimie et d'où elle provient, et en fin de compte nous ne le savons pas, à part le fait que nous étions tous les deux prêts à sauter ensemble et c'est probablement la raison pour laquelle le film semble si fou et si brut", a-t-il expliqué.

Il y a en effet des moments de colère brutale entre le couple, mais aussi une tristesse paralysante et, avant cela, l'excitation sauvage d'avoir un enfant en accouchant d'urgence dans les toilettes d'une station-service.

"Je suis tellement heureux de l'avoir fait et d'avoir pu le faire avec Florence", a déclaré Andrew Garfield à l'AFP samedi.

"Je ne pense pas que c'était fait pour être avec quelqu'un d'autre", a ajouté l'acteur de 41 ans, qui faisait une pause lorsqu'il a reçu le scénario de Nick Payne et qui a rapidement sauté sur l'occasion de travailler avec Crowley, qui l'avait dirigé dans "Boy A" (2007).

L'acteur britannico-américain a affirmé que le film était "comme un rituel de guérison sacré", lui permettant de gérer "certaines pertes que j'ai subies et certains désirs que j'ai éprouvés".

"Vieille âme"

Le réalisateur John Crowley à la première de son film "We Live in Time" au festival international du film de Toronto, le 6 septembre 2024 AFP

Pour Crowley, la structure non linéaire du scénario écrit par Payne est une "invitation ludique au public à commencer à reconstituer le film".

Il a expliqué à l'AFP que le tournage s'est déroulé dans le désordre, bien que l'équipe n'ait pas voulu que les deux acteurs "sautent de manière schizophrénique" d'une période à l'autre chaque jour.

Les quelques jours où il y a eu des scènes qui se sont déroulées à trois époques différentes "étaient un vrai casse-tête pour eux" et "un exercice technique et émotionnel très intéressant", a-t-il poursuivi.

Après avoir travaillé l'année dernière sur l'énorme succès "Oppenheimer" et l'épopée de science-fiction "Dune 2", Florence Pugh a mentionné qu'elle était ravie du changement de genre pour "We Live in Time", qui sortira en version limitée aux Etats-Unis le 11 octobre et en France le 22 janvier 2025.

"Je voulais faire une histoire d'amour depuis un certain temps", a-t-elle déclaré.

Lorsque le personnage qu'elle incarne apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires, elle s'efforce d'équilibrer le peu de temps qu'il lui reste entre sa famille et ses objectifs professionnels.

"Les choses qu'elle vit dans l'histoire sont celles que je vois chez mes amies, mes sœurs et ma mère, et maintenant chez moi-même", a affirmé l'actrice, en faisant référence au jonglage mouvementé entre la carrière, l'amour, la maternité et la santé.

De gauche à droite: les producteurs Joe Naftalin et Guy Heeley, les acteurs Andrew Garfield et Florence Pugh, le réalisateur John Crowley, les producteurs Leah Clarke, Adam Ackland et Ron Halpern, le 6 septembre 2024 au festival international du film de Toronto pour la première de "We Live in Time" GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Interrogé sur la différence d'âge de 13 ans entre les deux acteurs, Crowley a estimé qu'elle est rapidement devenue sans importance en raison de leur connexion palpable.

"Florence est une vieille âme", a déclaré le réalisateur. "Elle a plus de poids et, dans un sens, Andrew, qui est aussi une vieille âme, a une allure de garçon", a-t-il poursuivi.