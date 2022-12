Angelo Badalamenti, compositeur de "Twin Peaks", est mort

Le compositeur américain Angelo Badalamenti, auteur de la bande-son alanguie de la série culte "Twin Peaks" de David Lynch, est mort à l'âge de 85 ans, selon les médias américains lundi.

Sa mort, dans sa maison familiale du New Jersey, a été confirmée par sa nièce au New York Times et au Hollywood reporter.

Né en 1937 à New York, il mène des études de musique classique. En 1986, il débute son travail avec le cinéaste David Lynch sur le très reconnu "Blue Velvet", collaboration qu'il poursuivra sur le long-métrage avec "Sailor et Lula", "Lost Highway" et "Une histoire vraie".

Il jouera même un gangster, face à la caméra, dans le thriller "Mulholland Drive."

Mais son travail sans doute le plus connu avec le réalisateur américain est celui autour de "Twin Peaks", série télévisée phare du début des années 1990 qui a révolutionné le genre.

Angelo Badalamenti écrit un thème suspendu, calme et sinistre, à l'image de cette "inquiétante étrangeté" que David Lynch excelle à créer dans une petite ville imaginaire bordée de pins géants dans laquelle des téléphones sonnent dans le vide.

"Les notes sont arrivées comme ça", déclarait-il au magazine Spirit and Flesh en 2015, racontant la création de cette bande originale avec le réalisateur.

"David était stupéfait, et moi aussi. Il avait les poils des bras dressés et tirait une larme, disant +Je vois Twin Peaks, c'est bon, je l'ai+, et j'ai répondu +je vais renter chez moi, travailler dessus+. +Le retravailler? Ne change pas une note!+ Et je n'ai bien sûr jamais rien changé".

M. Badalamenti a aussi composé de la musique pour Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie et Paul McCartney.