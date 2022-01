A Angers, une exposition dévoile le Julien Gracq photographe

Julien Gracq photographe: à travers l'exposition "L'oeil géographique", la médiathèque et l'université d'Angers présentent une cinquantaine de photographies inédites de paysages pris entre 1960 et 1980 aux États-Unis et en Europe par l'auteur du "Rivage des Syrtes".

L'oeuvre photographique de Julien Gracq (1910-2007) permet de découvrir une facette "méconnue" de l'un des plus grands écrivains français, explique à l'AFP Marc-Édouard Gautier, un des commissaires de l'exposition et directeur de la bibliothèque municipale.

"On sent le géographe attentif à la composition globale du paysage et à différents détails. Ce sont des photos très travaillées, très cadrées, avec des recherches de limites, de frontières en quelque sorte. Sa recherche photographique et littéraire sont nourries d'une même recherche, d'une même attente", estime-t-il.

Muni de son appareil Zeiss Ikon Contessa, ce grand marcheur a sillonné la Castille profonde, les Pyrénées françaises et espagnoles, le Wisconsin, un village savoyard, la Vénétie ou encore la route 66.

Sur ces photos prises en couleurs, le spectateur se sent parfois plongé dans son oeuvre romanesque. Les imposants châteaux espagnols entourés d'une terre aride évoquent des pages du "Rivage des Syrtes". Un cliché d'un paysage boisé des Ardennes permet lui de s'imaginer dans les premières pages de "Un balcon en forêt" qui se déroule durant la "Drôle de guerre".

Les photos sont agrémentés de commentaires de spécialistes de son oeuvre et de l'écrivain, comme celles sur l'Italie. "Venise n'est pas comme Rome, une machine à remonter le temps, mais plutôt une machine à l'effacer", écrit Gracq, né et mort dans le Maine-et-Loire.

Une constante dans les oeuvres exposées: l'importance donnée aux routes et chemins. Ces panoramas, comme le disait Gracq, sont "une projection d'un avenir dans l'espace".

L'exposition présente également pour la première fois au public le manuscrit de "Partnership", jamais publié, récit autobiographique du jeune Louis Poirier (qui n'avait pas encore choisi le pseudonyme de Julien Gracq), écrit en 1931 à l'École normale supérieure. Ce manuscrit avait été acquis en 2018 par la région des Pays de la Loire et a été confiée à la bibliothèque municipale d'Angers.

L'exposition "Julien Gracq, L'oeil géographique", qui se tient à la médiathèque jusqu'au 5 mars et à l'université d'Angers jusqu'à 25 février, doit ensuite prendre le chemin de Nantes cet été, de Caen (automne) puis de l'ENS (2023). Les diapositives numérisées sont conservées à la BU d'Angers et dans des fonds privés.