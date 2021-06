Angoulême: Chris Ware, roi du "comic strip"

L'Américain Chris Ware, récompensé mercredi du Grand Prix de la Ville d'Angoulême, est le roi du "comic strip" aujourd'hui, ayant réinventé une riche tradition de la bande dessinée aux Etats-Unis.

Face à la vogue du roman graphique, à l'ambition littéraire, ce natif d'Omaha (Nebraska, centre) est resté fidèle à la ligne claire et aux formats simples des vignettes pour périodiques. En le compliquant parfois.

Angoulême avait consacré meilleur album de l'année en 2003 son "Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth", d'inspiration autobiographique.

C'était, traduite en français, presque l'intégrale d'une oeuvre publiée en petits fascicules dans l'édition originale, depuis des débuts comme étudiant dans les années 80.

Chris Ware est connu des bédéphiles pour son attention au détail le plus infime de vies ordinaires. Il s'y attèle par un dessin minimaliste et précis, aux angles doux et aux couleurs unies, où les personnages prennent des formes rondes rassurantes.

"S'il choisit la ligne claire, c'est pour laisser place aux accidents, suivre les mouvements du dessin sans l'étouffer avec des règles formelles", dit la galerie Martel à Paris, qui lui a consacré deux expositions.

"Mon apparente méticulosité vient seulement de mon envie de susciter une lecture aussi claire que possible à partir de mon expérience de la vie, emmêlée, noueuse comme j'ai pu la connaître", disait-il au quotidien The Guardian en 2019.

Cette méticulosité se traduit par des formats très longs, avec des pages nombreuses, déstructurées pour certaines, remplies de cases et de lettres toutes petites.

- Une journée, 350 pages -

Le style de l'Américain, immédiatement reconnaissable, a vite connu un succès international, grâce entre autres aux quelque 25 couvertures du magazine New Yorker qu'il a signées.

Parmi les favoris du Grand Prix 2013, il est devancé par le satiriste Willem. En 2015 il obtient un prix spécial avec "Building Stories", objet indéfinissable en 14 tomes. Et en 2018, 2019 et 2020, il est finaliste du Grand Prix trois années consécutives.

La publication en 2020 du brillant "Rusty Brown" (éditions Delcourt), où il recrée l'univers de son enfance en une journée qui s'étale sur 350 pages, a visiblement fait pencher la balance.

Issu d'une Amérique traditionnelle dans le Midwest, il réussit à y magnifier une société qui peut paraître ennuyeuse à première vue, mais qui prend avec lui un relief insoupçonné.

Ses histoires, dans une ambiance mélancolique voire cafardeuse, mais éclairées par des traits d'humour, évoquent l'angoisse face à la solitude contemporaine, les faux-semblants de la prospérité ou les ravages du temps. Le rythme lent et la complexité de certaines planches font qu'elles ne plaisent pas à tous les publics.

Dès l'enfance, Chris Ware s'est passionné pour la BD et la littérature. "J'ai pour ainsi dire toujours su ce que je voulais faire de ma vie", disait-il encore au Guardian. A savoir croquer son entourage à la manière des meilleurs dessinateurs.

Très discret sur sa vie privée, limitant ses apparitions dans les médias, il vit dans la région de Chicago.