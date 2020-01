A Angoulême, Macron pose avec un t-shirt dénonçant les violences policières

Emmanuel Macron, en visite au festival de BD d'Angoulême, a posé jeudi avec un t-shirt dénonçant les violences policières offert par le dessinateur Jul, suscitant des interrogations.

La photo montrant Jul (auteur des albums "Silex and the City") avec le président, tout sourire, tenant dans ses mains ce t-shirt, a vite inondé les réseaux sociaux.

Le t-shirt représente un Fauve (les récompenses attribuées à Angoulême, ndlr) éborgné. Sous le dessin, il est écrit: "LBD 2020", référence au lanceur de balles de défense (LBD) et l'acronyme choisi pour l'année de la BD (BD 2020).

"C'est aussi parce que nous sommes une société libre que le président de la République peut accepter de poser avec un t-shirt où il y a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord", a affirmé le chef de l'Etat, évoquant "une société dans laquelle on est en train d'exiger de chacun le respect et la civilité et où on peut dire que la violence est interdite.

Interrogé par la presse, dont l'AFP, Emmanuel Macron a dit qu'il "récusait le terme de violences policières", assurant que "la violence est d'abord dans la société". Mais s'"il y a des policiers et de gendarmes qui ne respectent pas la déontologie, et je l'ai dit très clairement, je souhaite qu'ils soient poursuivis et sanctionnés de manière exemplaire", a-t-il ajouté.

"Néanmoins de là où je suis je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence et y compris la création d'artistes qui disent des choses (...) avec lesquelles je ne suis pas en accord", a encore dit le président.

Jul faisait partie des auteurs invités à déjeuner avec le président à l'occasion de l'ouverture du festival d'Angoulême et du lancement de l'année de la BD.

L'auteur a précisé avoir eu "une longue conversation sur le sujet des violences policières" avec le président.

Emmanuel Macron est le premier chef de l'Etat à se rendre au festival de BD d'Angoulême depuis François Mitterrand en 1985.